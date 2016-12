Propunere de subvenţionare a gigacaloriei pentru toţi constănţenii

Un demers al tinerilor din Forța Civică

Propunere de subvenționare a gigacaloriei pentru toți constănțenii

Organizația Municipală de Tineret a Forței Civice Constanța va demara o amplă acțiune de strângere de semnături privind subvenționarea gigacaloriei, sub denumirea „Împreună ieftinim gigacaloria”.Președintele tinerilor din Forța Civică Constanța, Andrei Popescu, a anunțat, încă din luna octombrie a anului 2013, că va strânge semnături pentru depunerea unui proiect de hotărâre de Consiliu Local privind reintroducerea subvenționării gigaca-loriei, așa cum s-a întâmplat în municipiul Constanța până în anul 2011. Mai exact, gigacaloria să fie subvenționată pentru toată populația și nu doar pentru anumite categorii sociale.În acest sens, tineretul Forței Civice a depus deja, la registratura Primăriei Constanța, un proiect de hotărâre, pe care conducerea administrației locale îl poate introduce oricând pe ordinea de zi în viitoarele ședințe ale Consiliului Local. În paralel, tineretul Forței Civice a solicitat și eliberarea modelului oficial al listelor de semnături privind susținerea legală și publică a acestui proiect care, după multe tergiversări, a fost pus la dispoziție de reprezentanții Primăriei.„Facturile pentru întreținerea din luna decembrie au depășit orice limită a bunului simț. Dacă am fi fost ascultați din luna octombrie, de când am propus revenirea la subvenționarea gigacaloriei, oamenii nu ar fi fost nevoiți să plătească acum sume as-tronomice”, susține Andrei Popescu, președintele Organizației de Tineret Constanța a Partidului Forța Civică. Acțiunea de strângere de semnături va demara în luna februarie. Mai mulți tineri ai Forței Civice vor bate din ușă în ușă pentru a-i întreba pe constănțeni dacă sunt de acord cu revenirea la subvenționarea gigacaloriei. Menționăm că, potrivit Legii Administrației Publice Locale, pe lângă primar sau consilierii locali, și cetățenii pot propune consiliilor locale și consiliilor județene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere și adop-tare, proiecte de hotărâri. Acestea trebuie susținute, prin semnături, de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a unității administrativ-teritoriale respective. Listele de susținători trebuie să cuprindă numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile celor în cauză. „Zeci de mii de constănțeni sunt nevoiți să plătească cel mai mare preț la gigacalorie din România și o factură de încălzire mai mare decât în cele mai scumpe orașe din lume. Îi așteptăm să semneze listele pe toți cei care cred în demersul nostru. Stă în puterea noastră să schimbăm lucrurile”, a precizat Andrei Popescu, președintele Organizației de Tineret Constanța a Partidului Forța Civică.