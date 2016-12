„Propunem ca România să treacă la ora Europei Centrale“

1

Noroc ca prostia nu doare

Băi ametitule, ora se stabileste in functie de meridian nu in functie de reveriile pe care le ai tu dupa un pahar de coniac. Daca vrei sa propui ceva bun, exista destule directii spre care sa te orientazi : dezvoltarea industriei, cresterea alocatiilor pentru copii, renuntarea la absurditatea impozitarii pensiilor, etc. Iar daca vrei sa faci o propunere legata de ora, singura propunere buna si logica e sa se renunte la imbecilitatea orei de iarna care are ca unic obiectiv cresterea infractionalitatii in timpul serii. Si scoate-ti prunele din gura ca arati inestetic.