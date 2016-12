„Propun ca în PNL să aibă loc un scrutin pentru desemnarea candidatului la Preşedinţie“

1

Cacarau doarme,tariceanu se trezeste

Declaratia lui Tariceanu este un atac evident la persoana lui cacarau.Cine indrazneste in PNL sa aiba alta parere decat " liderul " Cacarau este pus la zid si eliminat. Aceasta monstruoasa creatura politicianista specific romaneasca , pe nume Cacarau se vrea , potrivit traditiei liberale "Vizirul" partidului asa cum era poreclit I.C.Bratianu in fata caruia nu sufla nimeni . Si nu numai la centru ci si in teritoriu . Sa ne reamintim de cazul Manea din Constanta , cel cu elefantul deselat , care a indraznit sa-l critice pe Mazare . Manea , ca un adevarat liberal (asa ceva nu exista ) oportunist din fire , a tacut , n-a avut curajul lui Tariceanu . Si-a pus rahat pe cap din lipsa de cenusa si iata ca astazi,drept recompensa pentru slugarnicia sa fata de PSD - ul pe care l-a injurat , este parlamentar . Ce mi-e Manea , ce mi-e Hasotti. Sa nu ne mai mire nimic . Marele borfas politic Hasotti , declara in 2008 : " punctul meu de vedere , este o incompatibilitate doctrinara si ideologica , ceea ce nu face posibila o intelegere cu PSD . Declaratia lui Hasotti face parte dintr-o serie de alte declaratii specific liberale , din care rezulta ca in regnul animal exista cameleoni care-si schimba culoarea pentru a supravietui , si cameleoni politicianisti de tip Hasotti care-si schimba culoarea politica pentru meschine interese personale si de grup . Hasotti a scris o carte plina cu invective (indreptatite si reale) la adresa PSD, dupa care el si PNL au devenit subit , compatibili ideologic si doctrinar cu PSD , alaturandu-se acestuia . Ca sa ne exprimam in limbaj local , canci doctrina , ioc ideologie. Tariceanu este constient de faptul ca PNL merge spre lichidare si incearca sa salveze ce se mai poate salva . Grav este faptul ca membrii " de rand " ai PNL inca dorm ca seful lor Cacarau.