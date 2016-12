Proprietarul mărcii USL demisionează din PC

Deținătorul mărcii USL înregistrată la OSIM, tânărul conservator Ștefan Atanasiu Ră-dulescu, a declarat, ieri, că a luat decizia de a demisiona din PC, invocând „presiuni” legate de scandalul mărcii USL și menționând că se va sfătui cu vicele PC, Bogdan Diaconu, asupra sorții acesteia. „Intenția mea a fost să mă asigur că nu ajunge marca pe mâini neprietenoase. Sunt membru al PC, am o colaborare strânsă cu Bogdan Diaconu, președintele filialei sector 2 a PC și, dat fiind ces-a întâmplat prin presă, acum mi se pare că sunt supus la presiuni și am luat decizia să nu mai fiu în PC, să demisionez din PC. În legătură cu marca, nu trebuie să-și facă nimeni probleme, nu am făcut-o pentru a avea beneficiu personal și pe viitor mă voi sfătui cu Bogdan Diaconu, în legătură cu aceas-tă marcă, pentru a lua cea mai bună decizie”, a declarat tânărul conservator.