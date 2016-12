Proprietarii caselor lăsate în paragină vor plăti amenzi usturătoare

1

Alice in Tara Nebunilor

Prin anii '85,presedintele Nebunistanului incepea distrugerea satelor si urbanizarea fortata.Actiunea lui s-a numit sistematizarea localitatilor. Nebunistanul avea nevoie de o suprafata agricola mai mare.Si pentru ca o tara nu se intinde ca un jartea,seful Nebunistanului s-a gandit sa demoleze casele ca sa cultive castraveti in batatura taranului. Au fost sterse de pe harta tarii zeci de sate.La Straja,peste "drum" de Cumpana,in nebunia lor, comunistii au demolat pana si biserica satului. Se credea ca pe suprafata ocupata de biserica, productia de morcovi va fi mai mare.Nu a fost sa fie asa.Dupa '89 la sefia Nebunistanului au venit alti nebuni.Ce au facut bolnavii din '85,au demolat nebunii '89.Zeci de hectare agicole au fost scoase din circuitul agricol pentru a fi trecute in intravilan. Incepea marele jaf al suprafetelor agricole sau marea specula cu terenuri agricole.La sate s-au construit cartiere rezidentiale(Residenza Del Sole),pentru ca de agricultura se ocupau doar turcii sau italienii.Brusc,din cooperatist sarac,taranul s-a vazut multimilionar si mare latifundiar.Traiasca Alice in Trara Nebunilor ! Cine poseda la marginea comunei un hectar de teren agricol,il trece in intravilan si are un Jeep asigurat.Cine nu a are un teren agricol la marginea comunei pleaca in Spania la cules de capsuni.In Nebunistan nu poti sa faci agricultura.Doamna Alice, te rog sa taci.Asta este rezultatul imaginatiei tale bolnave.Draga Alice,doar o vorba sa-ti mai spun:sa fie clar,"veselia" care a fost inainte de criza economica nu va mai fi niciodata.Dupa aceasta criza Europa va arata cu totul si cu totul schimbata.La revedere Alice !