Emil Boc:

„Promisiunile USL au fost demagogie curată”

Fostul premier Emil Boc a declarat, ieri, că USL nu a modificat nicio măsură a guvernului său și nu a pus în aplicare nicio promisiune făcută în campania electorală. El a spus că PDL a pierdut alegerile pentru că în 2010 și-a asumat politic să salveze țara din punct de vedere economic, dar că măsurile au fost bune și actualul guvern USL nu le-a modificat.„USL a criticat toate măsurile pe care le-am luat, dar nu a renunțat la niciuna din măsurile pe care le-am luat noi. Sunt de un an aproape la guvernare și nu au renunțat la nicio măsură pe care am luat-o noi pentru a restabili echilibrul bugetar, deși au criticat în permanență”, a spus Boc.El a adăugat că USL se laudă cu reîntregirea salariilor, dar a subliniat că, atunci când USL a venit la guvernare, nici Victor Ponta și nici Crin Antonescu nu au venit cu bani de acasă.„Erau acolo banii datorită creșterii economice din 2011 și am avut în bugetul pe 2012 creșterea de 2,2%, care nu a mai adus-o USL nici în 2012, și nici în 2013. Acolo s-a aflat sâmburele reîntregirii salariilor”, a spus Emil Boc.El a subliniat că stabilitatea economică actuală se datorează măsurilor din perioada guvernului PDL.„Nicio măsură luată de noi nu au anulat-o și nicio măsură promisă de ei nu au făcut-o. Nici reducerea TVA, nici reducerea TVA la alimente, nici scăderea cu cinci puncte procentuale a contribuției de asigurări sociale, nici punctul de pensie 45 la sută. Niciuna nu au putut să o facă” , a spus Boc.El a mai declarat că promisiunile USL au fost „demagogie curată” și că nu au făcut nimic din ceea ce au promis.„De numele USL se leagă tot ce e mai nociv pentru oameni, prețul la combustibil și prețul la gaz”, a mai spus fostul premier.