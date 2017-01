Promisiunile mincinoase ale lui Mazăre

Peste aproximativ două săptămâni se împlinesc doi ani de la alegerile locale. Adică suntem exact la jumătatea mandatului 2008 - 2012, moment în care nu ar strica să facem și noi, constănțenii, ochii roată în jurul nostru să vedem cu ce ne-am ales din promisiunile actualului edil-șef. Cât despre el, numitul Radu Mazăre, nu putem decât să îi recomandăm să își actualizeze site-ul și să mai subțieze lista promisiunilor făcute cu atâta patimă la vremea respectivă, în goana după voturi. Mici și bere, la ofertă… virtuală Așa cum este și normal, cea mai mare priză la votanți o au întotdeauna promisiunile înscrise la capitolul protecție socială. Nu știu cine își mai aduce aminte, dar stă scris negru pe alb pe site-ul primarului câte promitea el în pragul alegerilor locale de la 1 iunie 2008. Printre ele, de departe strigă azi a deșertăciune „construirea de locuințe sociale pentru categoriile defavorizate de populație și persoanele evacuate din locuințele retrocedate, construirea de locuințe pentru romi, acordarea de gratuități pentru transportul în comun pentru pensionari, per-soane cu handicap, elevi și studenți“. Evacuații din locuințele retrocedate sunt tot pe drumuri sau, cel mult, îl imploră pe primar cu lacrimi în ochi, zi de zi, pe treptele primăriei, romii au rămas aceeași categorie defavorizată și ignorată de administrația locală, iar în numele crizei, studenții și-au pierdut și ei gratuitatea pe mijloacele de transport în comun. Criza a fost sfetnic bun pentru administrația locală și când a venit vorba de acordarea electrocasnicelor pentru tinerii căsătoriți, căci și acestea au fost tot o măsură electorală care, ce-i drept, a dat roade. Și, pentru că nu de mult a fost 1 Mai, haideți să vedem ce își propunea primarul acum doi ani pentru această zi și să ne convingem, dacă mai e nevoie, că mai tot ce scoate el din gură are doar valoare… ELECTORALĂ: „organizarea anuală a zilei de 1 Mai - Ziua oamenilor muncii prin acordarea de produse alimentare tip fast-food în jurul cluburilor pentru pensionari”. Anul acesta, de 1 Mai, a domnit doar liniștea și cel mult zdrăngănitul zarurilor de la table pe lângă cluburile pensionarilor, căci de mici și bere… nici gând. Să dai în gropi Trecem la un alt capitol al „treburilor serioase”, așa cum le denumește primarul pe site-ul lui, și anume cel al drumurilor. Aici amintim doar atât: „finalizarea asfaltării carosabilului în întreg municipiul”. Din păcate, realitatea e dezamăgitoare, șoselele refăcute fiind astăzi tot o groapă, cel mult peticite. Dacă edilul își propunea, prin 2008, să finalizeze asfaltarea, nu putem decât să îi recomandăm ca pe 1 iunie, în cinstea voturilor de acum doi ani, să facă o tură prin oraș, la pas sau cu mașina, și… va da fără doar și poate în gropi. Referendum pentru… un câine Cum era și normal, Mazăre nu a uitat în 2008 nici de „Administrație”, capitol generos și el, structurat pe cinci subcapitole. De departe cel mai important și cu priză la constănțeni a fost și este „Serviciul ecarisaj”. Este, așa cum știm toți, o boală veche a constănțenilor și care în cei doi ani de la alegerile locale s-a acutizat. Dar să vedem ce ne promitea același Radu Mazăre, în amabilitatea lui de campanie, în 2008: „continuarea acțiunilor de capturare și cazare a câinilor fără stăpân, construirea de noi adăposturi pentru mărirea capacității de cazare a biobazei, mărirea numărului de angajați și creșterea dotării și gradului de instruire a acestora” și, cel mai important aspect, dar care cu siguranță a fost gândit de atunci doar ca o capcană electorală, organizarea unui referendum pen-tru consultarea cetățenilor în problema câinilor comunitari. Și de această dată, constănțenii au avut parte de același tratament precum în cazul micilor și berii de 1 Mai. Căsuța noastră… vise, taică, vise Cine nu știe care a fost punctul forte al ultimei campanii măzăriste?! Locuințele ieftine pentru tineri. Un proiect care poate fi catalogat fără rezerve drept un fiasco, lucru oarecum confirmat de însuși inițiatorul, când, la ultima ședință de consiliu local, a pus pe stand-by al doilea cartier de astfel de construcții. Concret, Mazăre se fălea în 2008 cu „continuarea programului de locuințe ieftine pentru tineri cu circa 2500 - 3000 spații locative pe an și continuarea programului de subvenționare cu 50% a dobânzii creditelor pentru achiziționarea de locuințe pentru tineri”. E suficient să vă întrebați apropiații cât de mult au beneficiat de aceste vise scumpe materializate doar în voturi… Să nu uităm nici de confortul termic promis tot la capitolul „Locuințe”. Și aici, edilul punea la bătaie, printre altele, în 2008, „reabilitarea termică a blocurilor - finanțarea a 30% din valoarea lucrărilor de către primărie INDIFERENT DE NUMĂRUL SOLICITĂRILOR”. Cine nu își amintește și în acest caz scandalul iscat pe această temă, când Mazăre a plâns și a arătat cu degetul către centru că nu i se dau bani să reabiliteze termic blocurile din Constanța, văicărindu-se cu bugetul în brațe în fața constănțenilor, dar punând totuși deoparte milioane bune pentru bărcuțe, avioane, dansatoare de samba și alte distracții estivale, numai bune să îi pună în valoare valențele de „pamblicar”? Răpirea din… Levant Cel mai consistent capitol al regelui neîncoronat al distracției a fost, și în 2008, bineînțeles, cel dedicat turismului. Consistent însă în cuvinte, că atunci când vine vorba de realizări… ne întoarcem de unde am plecat. Iată despre ce e vorba: Piața Ovidiu: reabilitarea cu finanțare europeană a pieței, reabilitarea drumurilor, intersecțiilor și trotuarelor, realizarea, cu finanțare europeană, a unei parcări multietajate cu șase nivele și 350 de locuri. La toate acestea s-au mai adăugat o serie de promisiuni și pentru Portul turistic Tomis și Zona Peninsulară, în ansamblu, și ele rămase tot doar pe hârtie. Și, pentru că acest domeniu era o sursă de voturi și din zona minorităților etnice, PSD a bătut palma cu uniunea turcă, organizație ce a promis în campania electorală, promițând sprijin total candidatului Radu Mazăre, care, la schimb, le-a promis etnicilor turci nici mai mult nici mai puțin decât „Un colț de Levant”, mai exact un bazar oriental la Poarta 1. Nici de data asta nu l-a durut gura pe Mazăre să promită, cât despre bazar… noroc cu criza, că are omul o scuză. Iarba verde de acasă Nu în ultimul rând trebuie menționat și capitolul „Parcuri”. Citind proiectele cu care actualul edil, aflat la al treilea mandat, a mai cules niște voturi, mai - mai că inspiri aer curat. Din păcate, însă, când te ridici din fața tastaturii și dai cu nasul de betoanele din fața ta, te trezești imediat la realitate: din patru în patru ani, scade vertiginos suprafața parcurilor din Constanța, făcând loc construcțiilor. Și ca să fie gluma bună, Mazăre și-a postat pe site, acum doi ani, printre promisiunile de spații verzi și… înființarea unei grădini zoologice moderne. E drept că de „animale” Constanța nu a dus niciodată lipsă… În loc de epilog Criza este însă o scuză bună și plauzibilă pentru toate vorbele deșarte cu un potențial electoral ridicat.