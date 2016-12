„Proiectul PSD privind confiscarea extinsă a averilor încearcă să păcălească opinia publică”

Monica Macovei spune că proiectul PSD privind confiscarea extinsă a averilor obținute în urma unor infracțiuni este neserios, întrucât propune ca măsura să fie luată în urma unui nou proces, ulterior cel penal, și pentru că persoanele condamnate pentru corupție nu intră sub incidența prevederilor.„Prima mare eroare este că PSD propune proceduri suplimentare, realizate de o comisie de verificare a averilor, și apoi un nou proces, ambele după ce se termină un proces penal în care o persoană este condamnată pentru o infracțiune din cele care i-au adus foloase materiale (ex. trafic droguri, persoane, spălare de bani, etc). În mod corect, măsura confiscării extinse a averii trebuie să fie dispusă în același proces penal și de același judecător care condamnă o persoană pentru o infracțiune care i-a adus foloase materiale. Prin urmare, prin alte proceduri și procese, PSD păcălește în legătură cu intenția sa reală”, a explicat Monica Macovei.Macovei critică PSD și pentru că nu a inclus în acest proiect și confiscarea bunurilor obținute în urma unor infracțiuni de corupție.