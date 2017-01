Proiectul lui Iorguş pentru Mangalia: cea mai ieftină gigacalorie din ţară

Proiectul lui Iorguș pentru Mangalia: cea mai ieftină gigacalorie din țară

Sensibil la problemele cu care se confruntă locuitorii din Mangalia de când a părăsit administrația locală, deputatul PDL Zanfir Iorguș s-a decis să candideze la Primăria Mangalia. Anunțul a fost făcut public, ieri, de Zanfir Iorguș, în timp ce se afla la sediul PDL din Constanța, după ce membrii Biroului Permanent Județean i-au validat candidatura la Primăria Mangalia. „M-am hotărât să candidez alături de echipa mea la Primăria Mangalia după ce am văzut că, timp de patru ani, nu s-a mai făcut nimic pentru locuitorii orașului. În această perioadă, situația din Mangalia a devenit catastrofală și a ajuns aproape de faliment, lucru care m-a determinat să candidez și să aduc soluții la problemele locuitorilor”, a declarat Zanfir Iorguș, în cadrul unei conferințe de presă. Și pentru că, în această iarnă, problema căldurii a fost cea care i-a chinuit cel mai mult pe locuitorii din Mangalia, Iorguș a spus că are deja soluții pentru ca oamenii să nu mai întâmpine astfel de probleme începând cu iarna acestui an. În acest context, Iorguș a spus că intenționează să pună în aplicare un plan prin care se va realiza de către primărie un proiect de încălzire alternativă cu pompe de căldură care folosesc izvoarele de ape termale sub presiune din Mangalia. Termenul de execuție va fi imediat după ce Iorguș va fi ales primar al orașului Mangalia. „Intenționăm ca la Mangalia să punem în aplicare un proiect pe care îl avem în lucru de doi ani. Este vorba despre un proiect de încălzire alternativ, cu pompe de căldură care folosesc izvoarele de ape termale sub presiune din Mangalia. Proiectul va fi finalizat din fonduri europene și locale și va aduce prețul mediu de producție a gigacaloriei la 120 de lei. În aceste condiții, populația branșată la sistemul centralizat de căldură va plăti un preț fix de 165 de lei gigacaloria, preț care va exista pe toată perioada mandatului meu”, a spus Zanfir Iorguș. El a mai adăugat că toate familiile care sunt debranșate de la căldură și care locuiesc la bloc sau în gospodării individuale și care folosesc altă sursă de încălzire, cum ar fi gazele naturale sau energia electrică, vor primi în lunile de iarnă un ajutor de încălzire de 150 de lei pe lună, dacă veniturile familiei respective nu depășesc 2.000 de lei lunar și 100 de lei pe lună pentru familiile ale căror venituri lunare depășesc 2.000 de lei. În altă ordine de idei, Iorguș a ținut să precizeze că, imediat după ce va fi ales primar al municipiului Mangalia, intenționează să rezi-lieze contractele dintre asociațiile de proprietari și SC Callatis Therm și preluarea serviciului de producere și distribuție agent termic de către primărie, deoarece noua societate Callatis Therm a arătat în această iarnă că este incapabilă să asigure căldura în oraș. Un alt proiect pe care doreștesă-l pună în aplicare ca primar al orașului Mangalia este cel care vizează asistența socială la domiciliu. Printre altele, oamenii nevoiași nu vor mai fi puși pe drumuri și obligați să stea la cozi pentru a primi alimente, ci va exista un tichet social cu care să-și poată cumpăra ce alimente doresc. Proiectele lui Zanfir Iorguș nu se opresc aici. Ele vor fi făcute publice în cadrul unei ample întâlniri. Deputatul PDL Zanfir Iorguș își va anunța oficial candidatura la Primăria Mangalia, sâmbătă, 7 aprilie. Evenimentul va avea loc cu începere de la ora 17.00, la Casa de Cultură din oraș, și va fi urmat de un spectacol.