Proiectul de revizuire a Constituţiei, iniţiat de Traian Băsescu, va fi dezbătut de plen

basescu si constitutia

Daca tov.basescu este o persoana neprihanita,cu respect pentru Dumnezeu si Constitutia Romaniei,nu inteleg de ce nu renunta la imunitatea prezidentiala cerand redeschiderea Dosarului Flota.Poate ca banuiala de jaf(ma refer la Flota,si nu numai) ce-i planeaza deasupra capului este doar o fantezie.De ce acest scarbos moralist nu-si clarifica propriile probleme.De ce arata mereu ,ca hotul smecher,cu degetul catre altii.El,patronul prezidential al coruptiei din ultimii 8 ani,ne mustruluieste ca am fi corupti.E adevarat,dar sa-si asume si propria raspundere!.De ce nu o face?.Va spun eu:ii este frica de puscarie,o frica ce-i macina zilele si noptile.Doar alcoolul ce-l mai linisteste uneori,din ce in ce mai rar; sfarsitul lui va fi in "delirium tremens".Bagati-l la puscarie inainte de a deveni iresponsabil, complet nebun, asa, ca sa-l doara.