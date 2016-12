Proiectul care prevede castrarea pedofililor, respins de Senat

Inițiativa legislativă care prevede castrarea chimică a pedofililor a fost respinsă, astăzi, la Senat. Deși senatorii au votat în majoritate proiectul de lege, au fost întrunite numai 77 de voturi "pentru" din cele 85 necesare pentru adoptarea unui proiect organic.Potrivit Digi24, pentru respingerea propunerii legislative privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor au votat doar șapte parlamentari, iar patru senatori s-au abținut.Anterior, majoritatea senatorilor au votat împotriva raportului de repingere propus plenului de Comisia juridică.După anunțul că propunerea a întrunit 77 de voturi favorabile, senatorii au aplaudat crezând că proiectul a fost adoptat, însă președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care a prezidat ședința le-a precizat că propunerea legislativă, care are caracter organic, nu a trecut deoarece nu are cele 85 de voturi necesare.Proiectul propune ca tratamentul de castrare chimică să se efectueze în secții specializate în condiții de securitate în regim spitalizat sau ambulatoriu pentru continuarea tratamentului în perioada pentru care făptuitorul a acceptat să îl urmeze.Inițiatorii propun ca procedurile de evaluare a făptuitorului în vederea administrării tratamentului de castrare chimică să înceapă numai după șase luni de la începerea executării pedepsei.În proiect se mai arată că tratamentul de castrare chimică se administrează numai după obținerea avizelor favorabile de la un psiholog, medicul sexolog și psihiatru.Propunerea legislativă privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor are ca semnatari mai mulți deputați, printre Petru Andea, Sonia Drăghici, Vasile Gliga, Florentin Gust, Ovidiu Iane, Ninel Peia, Vasile Popeangă, Cristian Rizea, Lucreția Roșca și Mihai Weber.Senatul este primă Cameră sesizată, forul decizional fiind Camera Deputaților.