„Proiectele nu sunt ale primarului, ci ale comunităţii locale“

Gheorghe Frigioi, primar Crucea:

„Proiectele nu sunt ale primarului, ci ale comunității locale“

Administrațiile locale trec prin vremuri grele. Lipsa de finanțare a proiectelor, sărăcia, lipsa de locuri de muncă, agricultura de subzistență sunt doar câteva din problemele care marchează existența de zi cu zi a primăriilor, mai ales a celor din mediul rural. Primarii susțin că nu reușesc să-și ducă la îndeplinire proiectele, pentru care au muncit și s-au zbătut, deoarece ministerele au blocat finanțările, indiferent de stadiu de implementare. Guvernanții recunosc problema și dau vina pe criza economică și financiară, care a zguduit bugetul țării. În realitate, lipsa de coerență a programelor de finanțare, inexistența unei strategii privind susținerea administrațiilor locale în implementarea de proiecte europene, cât mai ales politiziarea, în paralel cu deprofesionalizarea, excesivă a aparatelor administrative din ministere au făcut ca proiecte importante pentru comunitățile locale să fie stopate și abandonate.„Am vrut să îmi dau demisia“Aceste situații au adus grave perturbări în desfășurarea activității administrațiilor locale, existând chiar și primari care au renunțat la funcție sau au fost pe punctul de a face acest lucru. Un exemplu este cel al primarului de la Rasova, Mihalache Neamțu, care a preferat să renunțe la mandat.Și primarul din Crucea, Gheorghe Frigioi, recunoaște că l-a bătut și pe el acest gând, dar a decis să continue lupta. „Eu nu sunt doar primar, eu sunt alesul oamenilor pentru a le reprezenta și apăra interesele, problemele. În momentul în care nu mai pot face acest lucru, nu văd de ce să mai stau aici. Nu vă ascund că am vrut să îmi dau demisia pentru că toate proiectele pentru care m-am zbătut au fost blocate. Numai colegii mei din primărie știu cât au muncit la ele, la câte uși de ministere am bătut. Iar din 2010, pur și simplu, nu ne mai sunt finanțate proiectele. Avem proiecte pe fosta ordonanță 7, canalizare și alimentare cu apă, care au fost abandonate, deși au fost realizate în proporție de 80%. Toată lumea spune, în general, că primarul nu are proiecte, dar nu sunt proiectele primarului, ci sunt proiectele comunității. Orice lucru făcut este pentru comunitate, pentru localitate, pentru oamenii care locuiesc acolo. Nu mi-am făcut nici drum, nu mi-am tras nici apă. Ci am făcut drumuri în toată comuna, am tras apă în toată comuna, astfel încât, și familia mea, care este membră a acestei comunități, să beneficieze de condiții mai bune”, ne-a declarat primarul Gheorghe Frigioi.Lucrările pentru refacerea drumului, lăsate de izbelișteO altă mare problemă în Crucea o reprezintă lucrările de refacere a drumului european ce tranzitează comuna începute în 2010 și care au fost abandonate de CNADNR, lăsând dezastru în urmă. „În urmă cu patru ani, CNADNR a demarat reabilitarea drumului european în localitatea Crucea. S-au apucat atunci de treabă, trebuia să refacă trama stradală, rigolele de scurgere, podețele de acces în curțile oamenilor, precum și legătura cu drumurile interioare. Noi, Primăria, trebuia să venim în urma lor și să refacem trotuarele. Însă ei au stricat totul și au plecat. Au construit inițial podețele, dar au greșit întreaga lucrarea deoarece nu au ținut cont de distanța de la axul drumului în realizarea lor, astfel încât au ieșit în zigzag. Din câte am înțeles atunci, trebuie să le refacă. Însă, de mai bine de un an, au retras toate utilajele, toți muncitorii și au lăsat în urmă dezastru. Am trimis notificări peste notificări, și abia de curând am primit un răspuns. Cea mai mare problemă este că trotuarele au fost distruse de ei, iar Primăria nu le poate reface până ce CNADNR nu termină lucrarea. Altfel, riscăm să băgăm o grămadă de bani în reabilitarea trotuarelor, pentru ca apoi să vină CNADNR să le distrugă din nou când vor face rigolele, podețele. Ne îngrijorează că se creează o situație periculoasă, copiii nu au pe unde să circule în siguranță în drum spre școală sau grădiniță. Lăsăm la o parte disconfortul produs de noroaie, de aspectul total inestetic, foarte mult ne îngrijorează siguranța oamenilor”, ne-a declarat primarul Gheorghe Frigioi.Răspunsul CNADNRCu toate că proiectul este stopat de ceva vreme, CNADNR anunță că în scurt timp ar putea fi reluate lucrările, cu o condiție însă: să aibă bani. „Urmare adresei dvs., vă facem cunoscut că lucrările de execuție mai sus menționate pot fi realizate în trimestrul II al anului în curs, cu condiția asigurării resurselor financiare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2014, astfel încât să fie realizate și lucrările de amenajare a drumurilor laterale din localitățile Crucea și Stupina”, se arată în răspunsul CNADNR.