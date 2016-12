Proiectele europene ale Constanţei, salvate din banii cetăţenilor. Ce investiţii vor schimba faţa oraşului

9

De acord cu Pintea

Sunt de acord cu Pintea. Si eu ma gandeam ca nu avem niciun pasaj rutier in Constanta construit dupa revolutie in afara de cel de la Carrefour, eventual sa includem si fostul pod de tramvai din 4-5. Orasul devine din ce in ce mai aglomerat prin constructiile facute fara plan. Daca nu tinem pasul cu solutii de artere noi si reformarea trasnportului in comun, vom ajunge in curand sa circulam ca in Bucuresti sau mai rau.