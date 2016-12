Proiecte de milioane de euro, la Hârşova

Proiecte de milioane de euro, la Hârșova

Liderul administrației locale Hârșova a vorbit ziarului „Cuget Liber” despre proiectele aflate în desfășurare la momentul actual în localitatea pe care acesta o păstorește. Tudor Nădrag gestionează în acest moment implementarea unor proiecte menite să aducă sume importante în oraș, să schimbe aspectul general al acestuia și să rezolve problemele cele mai mari ale oamenilor care trăiesc aici. Tudor Nădrag a explicat faptul că, prin sumele alocate de Administrația Fondurilor de Mediu, vor fi reabilitate trei parcuri, precum și trei aliniamente stradale. Proiectul are o valoare 1,1 milioane de lei vechi. „Parcul de la Casa de Cultură este gata și urmează a fi începute lucrările la parcul din curtea liceului și la cel din curtea spitalului. De asemenea, vor fi reabilitate cu trandafiri și alte tipuri de vegetație aliniamentele stradale de pe Strada Vadului, Strada Revoluției și Șoseaua Națională, pe Strada Plantelor”, a declarat primarul. În ceea ce privește infrastructura, Nădrag a menționat că Primăria Hârșova se află pe linia de aprobare a unui proiect depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, prin care ar putea fi reabilitați 10 kilometri de drum în localitate. Întreaga inițiativă are o valoare de aproximativ 4 milioane de euro. „Este vorba despre un proiect complex. Reabilitarea acestor drumuri implică reabilitarea trotuarelor și a aliniamentelor stradale. Este în curs de aprobare. Din câte am înțeles, dosarul depus de noi a ajuns la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est de la Brăila, împreună cu un proiect al Consiliului Județean. Cel de la CJC a avut prioritate și cred că a fost deja trimis către MDRT pentru propunere de finanțare. Urmează să fie transmis și cel al localității Hârșova”, a menționat primarul. În plus, edilul a specificat faptul că administrația locală este preocupată și de starea drumurilor pentru tractoare și alte utilaje, în acest sens demarând un proiect prin care vor fi reabilitați 8 kilometri din infrastructura agricolă. „În curând, vom demara licitația pentru proiectul pe măsura 125 privind reabilitarea a 8 kilometri de drumuri agricole. Prin acest proiect, va fi reabilitată porțiunea de drum din DN2A și apele termale, cea dintre DN2A și Vadu Oii, precum și cea situată între DN2A, ferma de oi și comuna Ciobanu”, a declarat Nădrag. Mai mult de atât, pentru a reduce costurile alocate unor astfel de lucrări, conducerea primăriei repară străzile localității cu echipa proprie. „Aducem asfalt de la stația din Cuza Vodă și lucrăm cu echipa proprie. Ne costă mai puțin așa și reușim să reabilităm străzile din oraș pe care nu s-a mai făcut nimic de 30-40 de ani”, spune primarul.Pe partea socială, primăria condusă de Nădrag aproape a finalizat un proiect prin care, în maximum o lună de zile, vor fi repartizate 48 de locuințe solicitanților din localitate. Potrivit edilului, din cele 400 de cereri existente, 48 de persoane vor fi selectate pentru a locui în blocul proaspăt construit. „În prezent, suntem la partea de racordare la sursa de energie electrică și în maxim o lună va avea loc repartizarea locuințelor. Proiectul a costat 8,4 milioane de lei”, precizează Nădrag. Întrebat cum va soluționa problema lipsei unui acoperiș pentru toate persoanele aflate în această situație din Hârșova, primarul a explicat: „Există 400 de cereri și ne propunem ca, în scurt timp, toate persoanele care au nevoie de o locuință să fie incluse într-un program. Avem în vedere construirea a patru blocuri de tip ANL și a unui bloc de locuințe sociale. Momentan este sistată finanțarea pentru astfel de inițiative, dar sperăm să se revină la alocarea de fonduri. De asemenea, pentru cei care-și doresc și își permit, putem oferi terenuri pentru locuri de casă. Avem aproximativ 200 de terenuri pe care le putem da celor ce vor să își construiască singuri o locuință”, a menționat primarul. Nu în ultimul rând, Nădrag a vorbit despre cele două proiecte aflate la partea de achiziții publice, prin care vor fi amplasate 124 de camere video de supraveghere în oraș, precum și trei panouri electrice de informare publică. Inițiativele sunt finanțate prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Axa 1 și au valoarea totală de 1,2 milioane de euro.