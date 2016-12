Proiecte blocate, în comuna Lumina! Primarul Dumitru Chiru trage semnalul de alarmă

Înființarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pentru localitatea Sibioara, din comuna Lumina, este unul dintre proiectele blocate din județul Constanța.Autoritățile locale sunt nemulțumite din cauză că implementarea proiectului s-a împotmolit. Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru, a atras atenția în numeroase rânduri că lipsa banilor nu face altceva decât să întârzie rezolvarea urgențelor de la nivelul localității. Din cauză că localitatea Sibioara nu dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă, locuitorii consumă apă din fântâni improprii.Chiru s-a arătat nemulțumit din cauză că, până la ora actuală, proiectul ar fi tre-buit să fie finalizat: „Ne luptăm cu morile de vânt! La sfârșitul anului trecut, am demarat proiectul și speram să-l finalizăm anul acesta. Am sistat lucrările din lipsa banilor! Din păcate, am efectuat lucrările doar în procent de 60%!”.Prin implementarea acestui proiect, satul Sibioara ar fi făcut un pas spre normalitate. „Este vorba de o distanță de peste 8 km, ceea ce înseamnă că vom duce apa de la Lumina la Sibioara. Aproximativ 700 de persoane ar fi beneficiarii. Este un proiect de normalitate pentru un sat aflat la 10 km de municipiul reședință de județ, într-o țară europeană”, a subliniat reprezentantul administrației publice din Lumina.Chiru speră să reușească să deruleze investițiile începute în anul 2014.Pe agenda sa, încă se află proiectele referitoare la realizarea rețelei de alimentare cu apă în satul Sibioara, nefinalizată, continuarea obiectivului de investiții „Stație de epurare și canalizare la Oituz” și asfaltarea drumurilor din localitatea Lumina, asfaltare care ajunge ca investiție la 12 milioane lei.Pentru înființarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în localitatea Sibioara, valoarea estimată a lucrărilor se ridică la suma de 8 milioane de lei, în timp ce pentru derularea obiectivului „Stație de epurare și canalizare la Oituz”, investiția este tot de 8 milioane de lei. În cazul ambelor proiecte, autoritățile au reușit implementarea în procent de doar 60%.Primarul comunei Lumina a mai adăugat că priorități sunt toate, însă lucrarea de la Sibioara ar trebui finalizată cât mai urgent, din cauză că acolo oamenii au nevoie de apă potabilă curentă.