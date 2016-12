Proiecte blocate de lipsa banilor, la Lumina. Singura speranţă, rectificarea bugetară!

Proiecte blocate de lipsa banilor, la Lumina. Singura speranță, rectificarea bugetară!

Administrațiile locale din județul Constanța se află în imposibilitatea achitării lucrărilor efectuate pe raza comunelor, din cauză că Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a întârziat plățile.Primarul comunei Lumina, Du-mitru Chiru, spune că proiectele legate de asfaltare, canalizare și alimentare cu apă s-au blocat din cauza lipsei fondurilor. În momentul de față, Chiru se află în incapacitatea de a plăti firmele care au prestat lucrările. Promisiuni de la autoritățile centrale au fost că, până în decembrie 2014, toate cheltuielile cu proiectele localității vor fi acoperite, numai că timpul a trecut, iar constructorii au venit la ușa primăriei după bani. Primăria Lumina mai are sume importante să achite pentru serviciile de asfaltare și pietruire a străzilor efectuate, are restanțe și la lucrările pentru alimentarea cu apă la Sibioara și la fel la lucrările de canalizare în satul Oituz.„Noi nu am ieșit din proiect, toate lucrările s-au făcut întocmai! Lucrările la canalizare au fost efectuate în proporție de 60%,” a subliniat primarul din Lumina.Veste bună de la școalăDumitru Chiru a declarat că lucrările la școala nouă din localitate avansează rapid. Acesta este cel de-al patrulea proiect al autorităților locale și va fi finalizat până la începerea noului an școlar. Costurile s-au ridicat la aproximativ 1,8 milioane de lei, Primăria Lumina suportând doar cofinanțarea de 2%, restul banilor provenind de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Elevii se vor bucura, la 15 septembrie 2015, de toate dotările pe care le are o școală modernă.Extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII Lumina, extinderea unității de învățământ cu un corp de clădire cu regimul de înălțime P+1E, șase săli de clasă, un labo-rator de chimie-biologie, un cabinet medical și sportiv și grupuri sanitare, toate astea vor fi avantajele investiției.