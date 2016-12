Proiect aprobat. Procedura adopţiei, simplificată la Camera Deputaţilor

Proiect aprobat. Procedura adopției, simplificată la Camera Deputaților

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 273/2004 privind adopția, care prevede simplificarea procedurilor, dar și un concediu de maximum un an pentru acomodarea între părinte și copil, a fost adoptat astăzi de plenul Camerei Deputaților.S-au înregistrat 219 voturi pentru.„Proiectul de lege vine în sprijinul copiilor abandonați și al familiilor care doresc să adopte. Acest proiect dorește să contribuie la creșterea numărului de copii adoptați, pentru a oferi o șansă de a crește în siguranța și dragostea unei familii. În România, de ani de zile, numărul copiilor abandonați în sistem este constant, în jur de 60.000, și peste 1.000 de copii în fiecare an sunt abandonați în spitale, dintre aceștia anul trecut, până la 30 septembrie, doar 3.800 au fost declarați adoptabili și doar 562 au fost adoptați, anul trecut, în România și 11 copii au fost adoptați internațional", a spus deputatul PNL Florica Cherecheș, citat de Agerpres.Și deputatul Rovana Plumb a anunțat că PSD susține proiectul de lege.Proiectul prevede acordarea unui concediu de un an de acomodare între părinte și copil, care se aplică la copiii cu vârsta de peste doi ani. Concediul se acordă la cererea părintelui, iar indemnizația are o valoare de 3,4 ISR (indicator social de referință) pe lună, adică 1.700 de lei pe lună.Pentru copiii sub doi ani se aplică drepturile prevăzute prin indemnizația pentru creșterea copilului. Camera Deputaților este for decizional pentru acest proiect.