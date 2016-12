Proiect ajuns la final în comuna Grădina. Centrul Civic din satul Cheia, inaugurat de primar

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a inaugurat, zilele trecute, Centrul Civic din satul Cheia, un proiect așteptat cu mult interes de locuitori. Alături de reprezentanții administrației publice, la eveniment au participat cetățeni ai localității,însoțiți de copii, deoarece acest loc este unul destinat în mod special celor mici, adolescenților și tinerilor din comună.„Centrul Civic din satul Cheia benefi-ciază de un parc în aer liber, cu două foișoare și băncuțe, cu alei și coșuri de gunoi. Totodată, a fost amenajat și un teren de sport pentru tineri, care vor avea posibilitatea să practice diverse activități sportive. Practic, prin punerea în practică a acestui proiect, am investit și în sănătate, pentru că sportul înseamnă în primul rând sănătate. Proiectul a fost realizat cu bani de la bugetul local și întreaga investiție a ajuns la aproximativ 100.000 de euro”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.Șefa administrației a mai adăugat că nici copiii din Grădina nu au fost uitați, astfel că și aici se va amenaja un teren de sport, investiție ce va fi realizată tot cu bani de la bugetul local.Pe de altă parte, aleșii locali, împreună cu primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, au în lucru mai multe proiecte care țintesc dezvoltarea localității, dar și bunăstarea cetățenilor. Unul dintre acestea vizează proiectul prin care se va construi o sală de sport cu fonduri alocate de la Consiliul Județean Constanța.„Banii pentru realizarea sălii de sport, 100.000 de euro, există. Lucrările vor începe cât de curând și vor fi realizate pe parcursul vacanței de vară. Sperăm ca, până la începerea noului an școlar, să fie finalizată. Este nevoie de o asemenea investiție, deoarece aceasta nu va deservi doar activitățile sportive, în acel spațiu se vor putea desfășura și alte activități, cum ar fi orele festive, serbări sau dansuri”, a explicat edilul localității.v v vUn alt proiect care se află în atenția administrației publice locale vizează construirea unei case mortuare și a unei săli unde se vor putea desfășura parastase, în satul Grădina, chiar în curtea cimitirului din localitate.În plus, aleșii locali intenționează să aloce bani pentru reabilitarea fațadelor căminelor culturale din Grădina și Cheia.Un alt proiect important pentru care lucrările urmează să înceapă în lunile următoare constă în extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, înființarea rețelei de canalizare și construcția unei stații de epurare, proiect ce ar ajunge la o valoare de 2,5 milioane de euro.