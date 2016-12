Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat de deputaţi

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobat de deputați

Deputații au adoptat, ieri, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, care prevede că persoanele fizice pot achiziționa un singur autoturism nou al cărui preț de achiziție să nu depășească suma de 50.000 de lei. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege cu 164 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și 65 de „abțineri”.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, având ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. Beneficiarul programului este persoana care, la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere că nu a mai deținut în proprietate un autoturism nou, nu înregistrează restanțe la plata altor credite bancare și are vârsta de minimum 18 ani. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat pe 5 februarie, iar Camera Deputaților este for decizional.