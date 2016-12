Program de Internship, lansat de Guvernul României

Guvernul României lansează,​ la inițiativa prim-ministrului Victor Ponta, a treia ediție a Programului de Internship la nivelul administrației publice centrale.Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanții Guvernului României, programul a debutat în 2013, cu 25 de tineri stagiari care au contribuit la activitățile din cadrul Palatului Victoria. În 2014, programul a fost extins la nivelul ministerelor și a totalizat peste 150 de stagiari.Noutatea acestui an o reprezintă extinderea programului de Internship la nivelul instituțiilor din subordinea Cancelariei prim-ministrului, Secretariatului General al Guvernului și din cea a ministerelor. Astfel, aproape 50 de instituții din București vor primi aproximativ 300 de tineri cu vârsta de până la 25 de ani – un număr aproape dublu față de anul trecut și de 12 ori mai mult față de prima ediție.O altă noutate importantă a acestui an este aceea că toți participanții vor beneficia de o bursă pe perioada stagiului de internship.Dat fiind că, în anul 2013, mai puțin de 4% din funcționarii publici din România erau sub vârsta de 30 de ani, Guvernul României consideră o prioritate atragerea în administrația publică a cât mai multor tineri bine pregătiți (în țară sau în străinătate), inovatori și îndrăzneți, care să dea o nouă față administrației publice din România și care să contribuie la dezvoltarea țării. Înscrierile pot fi făcute începând de mâine, 3 aprilie 2015.