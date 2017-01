Procurorii DNA s-au autosesizat în cazul primarului „Canci” de la malul mării

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție s-au autosesizat în cazul Primăriei Constanța, după ce HotNews.ro a scris că primarul Radu Mazăre a dat 800.000 de euro bani publici către televiziunea partenerilor de afaceri ca să cumpere știri și imagine pozitivă pentru Primăria de la malul mării. Potrivit NewsIn, care citează surse judiciare, DNA a început să verifice traseul banilor și legalitatea contractelor de publicitate încheiate între Primăria Municipiului Constanța și Soti Cable Neptun. Procurorii au cerut lămuriri oficialilor Primăriei Constanța, dar nu au primit încă niciun răspuns, spun sursele citate. După ce a primit „o hârtie” zilele trecute de la DNA, primarul Constanței, Radu Mazăre, a simțit nevoia să se descarce ieri, în cadrul unei conferințe de presă, pe ancheta DNA. De la bun început, s-a lansat într-o serie de acuzații (n.r.- ce nu pot fi probate) la adresa procurilor „slugoi ai lui Băsescu” care au inițiat anchetele în cazul său „la ordin”. „Canci” a la Mazăre „Tot, dar absolut tot ce am făcut în Constanța ca și primar a fost și este verificat de procurori la ordin. De fiecare dată a trebuit să vin să dau explicații”, s-a plâns primarul, mult prea afectat de acțiunile derulate de către DNA. Implicit, de aici, am putea înțelege că mult mai bine ar fi pentru Mazăre ca DNA să doarmă, să o lase mai ușurel cu anchetele, verificările și „cerutul explicațiilor”. În traducere liberă, mult mai bine ar fi ca DNA să lase administrația locală să jongleze, după bunul plac, cu euroii, cu verzișorii sau cu leii (bani publici). Același primar, care ne reprezintă pe noi, constănțenii, atât la nivel local, dar și la nivel național și internațional, a ținut să ne arate cum se poate comporta un ales de talia sa în public, explicându-ne, repetat, prin gesturi obscene (care constituie contravenții, potrivit Legii 61 din 1991), cu degetul mare introdus între arătător și mijlociu, ce înseamnă cuvântul „canci” și ce înseamnă ca o agenție de știri din București „să îl pupe în fund pe Băsescu toată ziua”. Alba-neagra cu știrile pozitive Radu Mazăre a mai arătat că Primăria a încheiat un contract de intermediere cu firma de publicitate Soti Cable Neptun, în valoare de 800.000 de euro, pe patru ani de zile, care să realizeze anunțuri pentru muni-cipalitate. Aceasta, la rândul său, a încheiat contracte cu patru televiziuni locale: TV Neptun, Antena 1, PRO TV, Realitatea TV. El a mai declarat că în obiectul contractului se stipulează că „prestatorul se obligă să intermedieze executarea serviciilor de publicitate TV dintre achizitor și televiziunile cu care pres-tatorul are contracte în derulare pe o perioadă de patru ani de la data semnării prezentului contract”. Mazăre a mai spus că „achizitorul se obligă să trimită comenzi către prestator (n.r.-Soti Cable Neptun) prin mail sau fax astfel: pentru anunțuri publicitare cu două zile, pentru clipuri cu trei zile, pentru reportaje publicitare cu zece zile”. Despre „trăsnăile cu știri pozitive” (n.r. - așa cum a caracterizat Mazăre acuzațiile privind furnizarea unor știri pozitive la adresa Primăriei), edilul a afirmat că „nu era nimic stipulat cu știrile” acestea. „Era într-un referat pe care l-a făcut domnul Tramudana și care este copiat din lege cu imaginea pozitivă. Este copiat din lege, textual așa cum scrie în lege”, a susținut el. Când a venit momentul ca Tramudana să dea explicații, el nu a putut scoate decât un „Nu știu ce să vă spun”. A reușit, la finalul conferinței, să invoce un document. Este vorba de o ordonanță a Guvernului: Ordonanța 34/2006, dar care nu privea tocmai „știrile pozitive”, ci „atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii”. Deci afirmația primarului nu corespunde realității. Dan Dumitru, pierdut în „subiectul sau obiectul conferinței” La conferința de ieri a fost prezent și directorul executiv al postului local TV Neptun, Dan Dumitru. Prin prestația sa, el a încercat mai mult să demonstreze că este într-adevăr „telegenic” și știe să facă figurație, fără a bruia aura construită în jurul edilului. Rugat să dea un exemplu de știre critică la adresa Primăriei, difuzată pe TV Neptun, el a spus cât se poate de scurt: „Nu vă răspund”. După câteva secunde de gândire, el a mai completat: „Este irelevantă întrebarea. Și vă explic când doriți dumnea-voastră cât de irelevantă este”. Nu s-a dorit. „Din punctul meu de vedere această conferință are un subiect sau un obiect. Discutăm în afara conferinței de presă și vă dau orice fel de detalii despre orice doriți”, a mai precizat el. Abordarea „subiectului sau obiectului” privind „știrile pozitive” sau „critice” difuzate de către TV Neptun (n.r.-„subiect sau obiect” care a stat la baza demarării anchetei DNA) ar fi reprezentat „o impolitețe cel puțin față de cei care ne privesc”, întrucât „deturnează atenția pe o chestiune nesemnificativă”.