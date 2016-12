Probleme între Partidul Verde şi Partidul Ecologist

Probleme între Partidul Verde și Partidul Ecologist

Partidul Verde, membru al Verzilor Europeni, anunță suspendarea negocierilor de fuziune cu Partidul Ecologist Român (PER).„Condiția primordială pe care Partidul Verde a impus-o PER pentru finalizarea juridică a fuziunii a fost aceea ca PER să anunțe public faptul că respinge orice susținere a proiectului de exploatare cu cianuri a aurului de la Roșia Montană. Refuzul acestei condiții și tergiversarea din partea PER a exprimării unei poziții tranșante ridică semne de întrebare pentru întreaga societate civilă românească. Partidul Verde este singurul partid politic din România care se pronunță categoric împotriva exploatării de la Roșia Montana”, se arată în comunicatul Partidului Verde.