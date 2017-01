Proaspăt exclus din PDL, Solomon a fost numit vicepreşedinte UNPR

Proaspăt exclus din PDL, Solomon a fost numit vicepreședinte UNPR

Biroul Politic Permanent Național al UNPR a decis, vineri, numirea lui Antonie Solomon în funcția de vicepreședinte al Uniunii Naționale pentru Progresul României.Antonie Solomon a devenit membru al UNPR în urma deciziei de excludere din PDL. Primarul municipiului Craiova, Antonie Solomon, și-a anunțat deja candidatura pentru un nou mandat, sub sigla Uniunii Naționale pentru Progresul României.Primarul Craiovei, Antonie Solomon, și șase consilieri din cadrul Consiliului Local Municipal au fost excluși din PDL, joi seara, printr-o decizie a Biroului Permanent local al PDL Craiova, după ce în ședința de joi, când s-a votat bugetul local, edilul a avut divergențe cu unii consilieri PDL.Printre cei excluși din partid se află și viceprimarul Teodor Sas, care a susținut în ședința CL proiectele lui Solomon. În ședința extraordinară de joi, cei șapte au avut puncte de vedere diferite față de viceprimarul Mărinică Dincă, actualul președinte al PDL Craiova. În plus, în ședința de joi, un consilier PDL, Ani Gheorghe, i-a reproșat lui Solomon că are "limbaj de pușcăriaș" și că trebuia să își rezolve mai întâi "problemele cu justiția" și abia apoi să se întoarcă în primărie, adăugând că nu este "demn de acest oraș". În replică, Solomon a afirmat că reacțiile multora din PDL l-au făcut să creadă că se simțea mai bine în pușcărie decât în primărie.