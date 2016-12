Pro şi contra alegerii primarului într-un singur tur de scrutin

Sondaj „Cuget Liber”

Pro și contra alegerii primarului într-un singur tur de scrutin

Deputații au adoptat proiectul de lege care stipulează că primarii vor fi aleși într-un singur tur de scrutin, cu excepția situațiilor de balotaj. Drept urmare, actul normativ merge la promulgare. Legea are caracter organic și stabilește modificarea Legii 67/2004, pentru alegerea autorităților administrației publice lo-cale. Camera Deputaților este for decizional în acest sens, după ce proiectul a trecut tacit de Senat la începutul lunii mai. Proiectul a fost inițiat de parlamentari PDL, dar și de la PSD și PNL, însă, după semnalele negative primite din teritoriu de la primari și în urma unor simulări făcute pe sondaje, cei de la USL s-au delimitat de această lege, pe care o consideră dezavantajoasă. Reporterii „Cuget Liber” au făcut un sondaj de opinie, pentru a afla ce părere au constănțenii vizavi de acest proiect de lege. În continuare, cei care doresc să-și spun punctul de vedere despre acest subiect își pot exprima părerea pe site-ul ziarului nostru: www.cugetliber.ro. Florentina Tudor (21 de ani): „Eu nu prea mă duceam la vot. Am impresia că este inutil, că părerea mea nu contează. Totuși, cred că două tururi sunt inutile, pentru că, oricum, primarul este ales din primul tur”. Mambet Tasim: „Un singur tur este mai bine, în rest, nu vreau să comentez”. Ion Asaftei (63 de ani): „Mai bine erau două tururi. Dacă ai doi preferați, le poți da șanse egale. Adică, în primul tur să votezi pe cineva, iar în turul doi pe cel care a rămas și îl preferi. Cred că era o competiție între candidați. Uneori sunt mulți candidați și nu te poți hotărî din prima pe cine să susții. Așa, cu două tururi, le acorzi șanse egale, cred eu”. Iulian Pavel (48 de ani): „Cred că este mai bine cu un singur tur. În primul rând, că este o economie la buget. În al doilea rând, este normal ca cel mai bun să câștige din prima. Cel care ia cel mai mare număr de voturi din prima să fie și primar, pentru că așa dorește majoritatea care merge la vot”. Daniela Filimon (54 de ani): „Alegerea primarilor într-un singur tur va stimula prezența la vot, cetățenii fiind conștienți că nu au decât o șansă de a-și susține candidatul favorit, candidat cu proiecte serioase, un om responsabil. În plus, se face și economie la bani. Cu sumele acestea, se poate face altceva, nu toată ziua alegeri”. Tiberiu Laurențiu Tudor (21 de ani): „Cred că un singur tur este suficient, pentru că, în turul doi, oricum se fac mânării cu voturile. Așa că două tururi nu-și au rostul. Asta este părerea mea”. Mihai Stavarache (37 de ani): „Cred că este foarte bine că nu se vor mai face două tururi de scrutin. Totuși, cred că această lege îi avantajează pe primarii care sunt în funcție, însă cu condiția ca aceștia să se bucure de încrederea locuitorilor care să îi reconfirme prin vot”. Violeta Matei (42 de ani): „Legea este foarte bună. Era timpul ca și aici să se schimbe ceva, să nu mai stăm toată ziua pe drumuri ca să alegem primarul. Eu cred că, atunci când te duci la vot, știi din prima cine dorești să te reprezinte patru ani, în cine îți pui încrederea, de la cine ai așteptări să facă ceva pentru orașul tău, să facă ceva pentru cetățeni. Această lege îi va responsabiliza în primul rând pe reprezentanții partidelor politice și, apoi, electoratul. Datorită acestei legi, cei de la partide vor fi obligați să analizeze mai bine pe cine trimit în lupta politică. Adică, vor trebui să analizeze foarte bine dacă omul lor are șanse să câștige sau nu, ținând cont că este vorba doar de un singur tur. Dacă nu vor face așa ceva, va fi pierdere de timp și de bani”. Gheorghe Săvoiu: „Nu am o părere bună despre acest proiect de lege, pentru că nu este prea comentat de electorat. Sunt păreri diferite. Nu este democratic, deoarece tendința ar fi ca, înainte de alegeri, să se contureze victoria celor care nu se prea bucură de simpatie. Cred că PDL vrea să-și pună amprenta”. Ilka Săvoiu: „Cred că doar un tur este mai bine. Te duci o dată și… la revedere! Eu așa zic, pentru noi, cei de 70-80 de ani, este mai bine doar un singur tur”.