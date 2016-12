„PRM nu va face alianţe cu niciun partid la alegerile locale”

Vadim Tudor:

„PRM nu va face alianțe cu niciun partid la alegerile locale”

Partidul România Mare (PRM) nu va face alianță cu niciun partid pentru alegerile locale din iunie, a declarat marți într-o conferință de presă susținută la Brașov președintele formațiunii, Corneliu Vadim Tudor.„Suntem deschiși tuturor celor care vor să colaboreze cu noi sau vor să ni se alăture, dar nu vom face nici o alianță scrisă și nu ne vom alia cu cei care sunt vinovați de dezastrul țării. Ei se știu foarte bine. Sub nicio formă nu vom da mâna cu UDMR, iar în privința PDL am respins în mai multe județe cererea unor consilieri județeni de a intra în filialele PRM, pentru că mi-aș fi îndepărtat o bună parte a electoratului. Ar fi profund imoral. Însă analizând de la om la om, cazuri de valoare, sunt destui oameni buni peste tot. Mai am răgazul și discernământul să le analizez și de la caz la caz putem să primim. Nu resping colaborarea cu oamenii de valoare, dar, repet, nu voi face nici o alianță oficială”, a precizat președintele PRM, informează Agerpres.Referitor la desfășurarea campaniei electorale, Corneliu Vadim Tudor se așteaptă să fie atacuri murdare la adresa sa de la oameni care, susține el, sunt disperați deoarece știu că va veni vremea când își vor pierde nu numai funcția și averea, ci și libertatea.