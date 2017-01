PRM Constanţa s-a rupt în două

PRM Constanța s-a rupt în două

De la începutul lunii martie, peremiștii constănțeni s-au lăsat prinși într-o aventură politică ce continuă să facă valuri. După excluderi, reveniri în partid, decizii impuse de la centru, prin implicarea lui Corneliu Vadim Tudor, PRM Constanța funcționează în continuare, în dublu exemplar. Există, pe de o parte, organizația lui Ion Anghel, noul președinte interimar la nivel județean, numit de la București, și, pe de altă parte, organizația lui Niculae Gheorghe, fostul lider județean, care nu recunoaște nici acum numirea lui Anghel. Niculae Gheorghe a respins hotărârea venită de la Centru (pur și simplu!) și s-a gândit să își ducă la bun sfârșit calendarul Filialei Județene pentru organizarea alegerilor din teritoriu. Potrivit agendei sale, în această sâmbătă, are loc Conferința Județeană a PRM Constanța, în cadrul căreia va fi ales președintele filialei pe următorii patru ani. Totodată, urmează să fie stabilită formula Consiliului de Conducere, a Comisiei de Arbitraj și a Comisiei de Control Financiar. În schimb, Ion Anghel, liderul județean interimar și președintele Filialei Mangalia, a declarat că „omul (n.r.-Niculae Gheorghe) este în afara legii. El a fost exclus din partid, împreună cu Radu Comănici și mai mulți membri din garda veche a partidului și nu mai am ce discuta cu ei”. El a mai spus că nu știe nimic despre întâlnirea pusă la cale de Niculae Gheorghe. „În acest caz, ar trebui să intervină prefectul județului, pentru că el nu poate admite așa ceva: existența a două organizații paralele. El trebuie să supravegheze și să asigure legalitatea formațiunilor politice”, a pus problema peremistul. Anghel a mai arătat că fostul președinte se face, în continuare, vinovat de „uzurparea calității oficiale a persoanei”. El a adăugat, de asemenea, că a început deja reorganizarea organizației județene, reformând 15 filiale din 15 comune. În plus, el se așteaptă ca în aproximativ o lună să definitiveze și situația organizației municipale Constanța. „Până la mijlocul lunii aprilie, cred că vom clarifica și lucrurile la Constanța. Am nevoie de o persoană potrivită care să poată conduce organizația, fără implicații PSD”, a explicat el. Potrivit calendarului său, după reformarea organizației municipale, vor avea loc și alegeri la nivelul conducerii județene. Ion Anghel a mărturisit că nu este interesat să rămână în continuare în fruntea Organizației Județene, întrucât peremiștii vor fi mult mai bine conduși de la Constanța decât de la Mangalia.