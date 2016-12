„Prioritatea mea vizează înlocuirea reţelei de apă din întreaga comună“

Primarul din Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni:

„Prioritatea mea vizează înlocuirea rețelei de apă din întreaga comună“

Bugetul comunei Mihai Viteazu a scăzut de la an la an și speranța că acesta ar putea crește prin impozitarea turbinelor eoliene a fost spulberat cel puțin pentru moment. Tocmai din acest motiv, primarul Gheorghe Grameni spune că, deși are diverse planuri pentru realizarea unor noi obiective în comună, ele nu pot fi duse la capăt din cauza lipsei banilor.„Avem un buget de austeritate, care nu ne permite să facem investiții. În aceste condiții, ne mulțumim să supraviețuim ca autoritate locală. Bugetul local ar fi fost mai câștigat dacă societățile care ridică turbinele eoliene ar fi plătit taxele și impozitele aferente acestor construcții la bugetul local. Din nefericire, în noul Cod Fiscal, turbinele eoliene pot fi impozitate, numai că banii nu ajung la bugetul local, ci sunt virați direct la bugetul de stat. Impozitarea turbinelor eoliene ar fi însemnat dezvoltarea reală a comunei. Eu încă mai sper ca Guvernul să aducă modificările necesare pentru ca banii din impozitarea eolienelor să ajungă la autoritățile locale”, a spus primarul Gheorghe Grameni.Pe de altă parte, edilul spune că cel puțin este fericit că a reușit să finalizeze proiectul prin care localitatea să aibă o grădiniță nouă dotată la standarde europene.„Sunt foarte fericit că am reușit să duc la bun sfârșit acest proiect atât de necesar procesului de educare. Pot spune că, acum, noua grădiniță poate concura cu orice unitate de învățământ similară din țară, motiv pentru care le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în realizarea grădiniței, cum ar fi Consiliul Județean Constanța, care ne-a susținut cu acest proiect”, a declarat primarul Gheorghe Grameni.El a explicat că, până nu demult, copiii din comună erau nevoiți să învețe într-o grădiniță improvizată într-unul dintre birourile fostei Cooperative Agricole de Producție din perioada comunistă.Construcția clădirii a început în urmă cu aproximativ un an și a fost finalizată în timp record. Noua grădiniță are dotări la nivelul standardelor europene, mai exact, patru clase unde cei mici vor învăța, băi moderne, cancelarie pentru cadrele didactice, o mică bucătărie, dar și locuri de joacă în exterior. În noua unitate de învățământ își desfășoară cursurile preșcolare 100 de copii. Totodată, copiii au la dispoziție în curtea interioară și un parc de 2.000 de metri pătrați, care este dotat cu spații de joacă și băncuțe, plus un foișor pentru ca, în perioadele în care vremea permite, să poată fi desfășurate ore în aer liber.În altă ordine de idei, edilul a afirmat că, momentan, prioritatea sa vizează înlocuirea rețelei de apă din întreaga comună.„Acum, prioritatea mea vizează înlocuirea rețelei de apă din întreaga comună. Rețeaua este veche de 45 de ani, iar apa curge cu rugină la robinet. Pentru a avea apă bună de consumat, trebuie să o lași să curgă vreo jumătate de oră. În plus, rețeaua de apă cuprinde doar 60% din gospodăriile din Mihai Viteazu, în timp ce restul de 40% încă folosesc fântânile. De aceea, înlocuirea rețelei de apă trebuie urgentată. Cert este că acest lucru trebuie să se schimbe, iar noi să fim cu adevărat o comună europeană”, a spus Gheorghe Grameni.