Liberalul Gheorghe Hânsă:

„Prioritatea mea nu este, deocamdată, demnitatea de parlamentar”

Printre intențiile de candidatură pentru parlamentarele din acest an, anunțate de PNL Constanța în urma Delegației Permanente, se numără și cea a fostului edil din Cernavodă, Gheorghe Hânsă. Decizia fostului primar liberal de a candida a venit, potrivit declarațiilor sale, într-un moment în care, în cadrul PNL, nu erau prea mulți cei care se arătaseră dornici de a aspira la un fotoliu de parlamentar. „Nu este o candidatură presantă pentru mine, nu este un scop imediat”, a ținut să menționeze Hânsă, subliniind faptul că „sunt destule de făcut în Cernavodă” și că el, în calitate de consilier local, poate participa în mare măsură la activitatea administrației publice locale. În acest context, Hânsă a menționat că este oricând dispus să cedeze locul „unui candidat mai puternic, cu mai multă notorietate”. El a insistat asupra acestui aspect, reiterând că nu ține morțiș să dea din coate pentru funcția de parlamentar. „Totuși, în cazul în care colegii mei liberali vor decide, în urma selecției, conform criteriilor de performanță, că eu sunt potrivit, cred că, cel puțin pentru Cernavodă, am multe de spus. Unicitatea zonei, prezența Centralei Nucleare și rolul localității în județ sunt deosebit de importante, iar eu am și experiența politică și pe cea economică. Dar, o spun din nou, prioritatea mea nu este, deocamdată, demnitatea de parlamentar. Voi acorda tot sprijinul meu unui alt candidat, dacă va fi nevoie”, a menționat Hânsă. În eventualitatea în care candidatura sa va fi totuși confirmată, liberalul preferă să reprezinte un colegiu uninominal care să includă orașul Cernavodă. „Evident că îmi doresc ca în colegiul uninominal să fie inclusă și Cernavodă, însă depinde foarte mult de configurația tuturor colegiilor”, a conchis fostul edil liberal.