Prinţul Paul de România îl atacă pe Regele Mihai

Monarhia nu salveaza Romania!

Nu sunt anti- sau pro- monarhie, dar nu cred ca solutiile morale sau economice se gasesc la familia regala. Memmbrii acesteia au procedat ca orice roman neaos, adica si-au cerut drepturile, castelele, etc, pe care le-a facut poporul roman din munca si banii lui. Carol I a venit din Germania (Prusia) cu o geanta cu rufe, iar acum familia regala este printre cele mai bogate din tara. Asa ca atunci cand stai in palat e usor sa ai moralitate si sa crezi ca ai si solutii! Eu nu cred in solutia monarhiei, in rest ex-regele Mihai de Hohenzollern ramane un personaj istoric, interesant si demn de tot respectul! La Multi Ani! Si atat!