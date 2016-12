Primul interviu după arestul preventiv. Elena Udrea dezvăluiri din închisoare

11 Mai 2015

Elena Udrea la B1. Plasată în arest la domiciliu, după două și jumătate de stat după gratii, Elena Udrea a vorbit, aseară, într-un interviu televizat, despre condițiile inumane pe care le-a suportat în arestul preventiv."Este o realitate faptul că arestul, fie el preventiv, fie în penitenciar, te schimbă foarte mult psihologic și din cauza lipsei condițiilor minime, mai ales pentru femei", a declarat Elena Udrea, potrivit DCNews.ro.Întrebată de jurnalistul Ion Cristoiu de câte ori a fost chemată de procurori pentru discuții, aceasta a răspuns: "Cred că am fost de două ori pe acest dosar. Eu am fost un dosar fericit. Am fost cu femei în cameră, arestate cu grupul și pe care nu le-a chemat nimeni niciodată. Mă uitam la aceste femei care care îmi reproșau cumva mie lucruri legate de arestarea prevetinvă abuzivă", scrie realitatea.net.Elena Udrea este de părere că Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, a a câștigat populatitate pentru că a arestat-o."Constat că aceia care pot decide asupra libertății cuiva își fac imagine cu acest instrument care este arestarea preventivă. Nu poți să arestezi preventiv un om, fără să-l judeci. Acum este o adevărată competiție. Cine arestează mai mulți. Așa cum spunea Kovesi, ÎCCJ a dat tonul în România. Arestul preventiv nu folosește decât la a teroriza oamenii.", citează romaniatv.net.În cadrul aceluiași interviu, Elena Udrea declara: "Cei din penitenciar spuneau: dacă Elena Udrea a fost arestată, ce șanse avem noi să rezistăm în fața acestui val?". Sunt înspăimântați de arestul preventiv și oricine este chemat și pe masă i se pun cătușele declară orice vor procurorii", a spus Elena Udrea, la B1TV.