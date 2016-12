Primul club al pensionarilor, inaugurat la Ovidiu

1

Articol platit din banii publici, din banii nostrii Ovidenilor.

Nea primaru, ce-ti mai place sa te afisezi la evenimente deastea...alo, domnii de la ziar, se putea sa-l ajutati pe primaras si cu o poza, sau in toate a iesit dinou ca pacaliciul?Trebuia totusi sa retusati una in fotoshop sa arate si el putin a Mazare;)...ce c.... mica esti tu mai primarasule, nu ziceai tu zilele trecute ca nu-i mai suporti pe cei de la Constanta? Iti sugerez sa-ti verifici termenul de valabilitate al credibilitatii, cred ca ti-a expirat de mult.