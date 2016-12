Primele declaraţii ale lui Adrian Năstase, în libertate: "Am rămas acelaşi. Avem nevoie de alegeri anticipate"

Primele declarații ale lui Adrian Năstase, în libertate: "Am rămas același. Avem nevoie de alegeri anticipate"

Fostul premier Adrian Năstase a fost eliberat. Prima declarație a premierului este una uluitoare: "Vreau să stau cu familia mea. Le mulțumesc mult că au stat în aceste luni cu mine. am multe idei extravagante, pe care nu știu dacă o să le spun. În ultimii 10 ani ați dus-o foarte bine fără mine, în ultimii trei ani și mai bine. Ca observație, statul român are doar două puteri: executivul și justiția. Ar fi nevoie de legislativ și anul viitor de alegeri parlamentare anticipate, alegeri pe liste, ca să se profesionalizeze Parlamentul. Am așteptat până acum să vă comunic un lucru normal: cred că ar trebui înțeles un lucru simplu, din când în când este nevoie de o lege de amnistie fiscală și de o lege a grațierii, realizată într-un mod inteligent. Am primit mai multe oferte de la multinaționale și de la un Guvern străin. Dacă nu mai este nevoie în România de mine, așa cum au hotărât instanțele, trebuie să mă îndrept spre altceva.", a declarat fostul premier Adrian Năstase.