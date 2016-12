Primarul Vrabie şi-a ieşit din minţi. Lăsat fără "circ", cere alegeri anticipate la Medgidia

1

Vrabie

Pai si unde sunt postacii de serviciu Hapurnea,Boioglu și Hagi?! S-au ascuns?! Ca ei il pupau in dos pe Vrabie in campanie ca este cel mai bun Primae de pe Pământ, acum ce fac?! Hapurnea a întors armele si acum il critică?! Oare si-a luat țeapă cu banii promiși in campanie se Vrabie?! Hahhaha... Ce frumoasă e viata la Medgidia... Asteptam 1 leu apa, tov Vrabie. De aici din primărie nu mai pupați BMW X5 ca la Peștera. Eventual doar un bilet de maxi taxi