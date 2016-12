Primarul Vrabie, apel la parlamentarii care reprezintă comuna Peştera

1

Comuna Pestera

Domnule primar, daca tot m-ati mentionat public, va raspund la fel. In primul rand nu mi se pare corect sa va adresati printr-o scrisoare deschisa, in contextul in care nu mi-ati dat niciodata un apel telefonic. V-am vazut intr-o seara la LItoral TV(si imi pare rau ca nu am intervenit!), in care spuneati "am sunat un parlamentar si mi-a reprosat ca e tarziu si l-am deranjat. Astia sunt parlamentarii nostri." Cine este acel parlamentar??? Folositi nume si prenume, domnule primar, nu generalizati! Va amintesc ca am fost la dvs la Pestera de cel putin 4 ori de cand sunt senator. Ne-am vazut si in alte situatii...Si mi-ar placea sa " pun umarul" daca mi-ati solicita asta. Nu uitati ca sunt singurul parlamentar constantean care a fost primar!!! Iar pentru primari am un respect deosebit! Pentru buna informare publica, va informez( asa cum am mai facut-o!), ca va stau la dispozitie oricand veti avea nevoie de sprijinul meu. Iar eu nu voi fi niciodata parlamentarul care nu va raspunde la telefon! Acestea fiind zise, va asigur de toata consideratia mea. Toate cele bune!