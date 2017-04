Proiecte noi, puse în aplicare la Hârșova

Primarul Viorel Ionescu: "Stadionul va fi modernizat"

Disputele din cadrul administrației publice locale de la Hârșova continuă. Cu toate că au trecut câteva luni bune de când Tudor Nădrag a pierdut alegerile locale în fața actualului primar Viorel Ionescu, cel dintâi nu se poate împăca cu gândul că nu mai coordonează orașul.Prin „vocea” PSD Hârșova, condusă de Tudor Nădrag, se intenționează demiterea edilului. În plus, la doar 10 luni de la alegeri, tot Nădrag este inițiatorul unui referendum de demitere a actualului primar Viorel Ionescu; printre altele, acesta este acuzat că „stă toată ziua închis în birou și nu face nimic în interesul cetățenilor”.De partea cealaltă, cu toate că au trecut doar 10 luni de la alegerile locale, primarul Viorel Ionescu încearcă să pună la punct actualele probleme din administrație. În plus, din câte se pare, „statul în birou” s-a concretizat prin întocmirea mai multor proiecte ce au fost depuse spre finanțare la organismele superioare. De altfel, unul dintre proiecte a și fost semnat la data de 3 aprilie.Concret, este vorba despre contractul de finanțare ce vizează modernizarea stadionului - terenul și vestiarul. Potrivit documentului, parteneri în cadrul programului sunt municipalitatea Shabla (Bulgaria) și Federația Română de Oină.Durata de realizare a proiectului este de 24 de luni, iar valoarea totală este de 1.489.677 euro, bani obținuți din fonduri europene. În ceea ce privește investiția ce se va realiza la Hârșova, aceasta va costa 795.608 euro, însă administrația teritorială va plăti doar 2% plus TVA.În contextul în care comunitățile se confruntă cu probleme de sănătate care pot fi evitate sau ameliorate prin practicarea unor sporturi atractive, proiectul își propune consolidarea capacității administrative prin abordarea în comun a unor probleme privind sănătatea publică.„Obiectivele proiectului vizează reabilitarea stadionului, inclusiv a vestiarului, prin crearea unei infra-structuri sportive moderne care va fi pusă la dispoziția întregii comunități locale pentru promovarea sportului de oină, ca sport tradițional românesc, căzut într-un con de umbră și prac-ticabil la orice vârstă. Totodată, vor fi create condiții și pentru practicarea altor sporturi, cum ar fi fotbal, volei, baschet sau tenis. În cadrul proiectului, se vor face intervenții la clădirea vestiarului, cum ar fi izolații termice, înlocuire tâmplărie, tencuieli, modernizare acoperiș, recompartimetare grupuri sanitare, amenajări interioare și exterioare. De asemenea, se vor consolida și reamenaja tribunele și se vor monta balustrade. Se vor înlocui băncile pentru rezerve, se va lucra la iluminat și se vor monta plase de protecție. Proiectul mai cuprinde și diverse lucrări de împrejmuire, o tabelă de marcaj, lucrări de curățare, compactare teren și însămânțare cu gazon natural. În plus, va exista un sistem irigație, iar în cadrul proiectului va fi cumpărat și un autocar pentru de-plasări”, a transmis primarul Viorel Ionescu.v v vÎn altă ordine de idei, edilul a spus că, recent, a depus mai multe proiecte ce fac referire la diverse investiții în oraș, toate în interesul cetățenilor, proiecte ce urmează să le prezentăm în edițiile viitoare ale cotidianului.