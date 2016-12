Primarul Vasile Neicu vrea să construiască un after-school pentru copiii din Pantelimon

Aflat la al șaselea mandat, primarul comunei Pantelimon, Vasile Neicu, continuă strategia de dezvoltare a localității.Șeful administrației spune că, de-a lungul mandatelor anterioare, s-au făcut investiții importante însă societatea este într-o continuă evoluție și de aici apar și alte pretenții ale localnicilor. În plus, primarul a explicat că unele dintre proiecte rămân doar pe hârtie din cauza costurilor mult prea ridicate și a lipsei finanțărilor.Cu toate acestea, banii europeni sunt ca o mană cerească, acesta fiind și motivul pentru care primarul spune că așteaptă cu interes noile axe care să-i permită să atragă noi fonduri europene.În acest sens, el a dat exemplu proiectul ce vizează construirea unui after-school și a explicat că acest obiectiv ar urma să vină în sprijinul părinților cu o situație materială deficitară. Documentația este finalizată, iar reprezentanții autorității locale așteaptă deschiderea sesiunilor de depuneri de proiecte pentru finanțare europeană.„În comună sunt mai mulți copii ai căror părinți au posibilități financiare reduse. Dacă proiectul va fi acceptat, vom putea ajuta aproximativ 20 de copii din familii defavorizate. Ei vor beneficia de o masă de prânz gratuită, finanțată din bani de la bugetul local. Unii nu au cu cine să-i lase după cursurile școlare, nu pot plăti pe cineva să stea cu ei. Avem în plan înființarea unui centru after-school în Pantelimonul de Sus. Acesta ar urma să funcționeze în clădirea vechiului CAP. Noi am obținut deja toate avizele necesare, am solicitat și efectuarea unui studiu de fezabilitate, așteptăm deschiderea noilor sesiuni de depuneri de proiecte pentru finanțare europeană”, a spus primarul Vasile Neicu.În ceea ce privește lucrările care se desfășoară în acest moment în comună, primarul a spus că prioritar este proiectul care presupune introducerea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare în toate satele ce aparțin de comuna Pantelimon.Drept urmare, au fost montate deja conductele, căminele puțurilor au fost îngropate, iar vechiul bazin din localitatea Nistorești, unde lucrările de canalizare au fost finalizate, a fost reabilitat și împrejmuit.În plus, se lucrează la montarea conductelor în localitățile Runcu și Pantelimonul de Jos unde introducerea rețelei de apă potabilă este prioritară. Pe lângă aceste lucrări, în fiecare sat va fi construită câte o stație de epurare. Investiția se ridică la 54 de milioane de euro, iar banii provin de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.