Primarul Valentin Vrabie, ÎN ATENŢIA PROCURORILOR

Primarul Valentin Vrabie, ÎN ATENȚIA PROCURORILOR

Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, care în urmă cu câteva zile l-a agresat atât verbal, cât și fizic pe consilierul local liberal Mircea Moise, a ajuns în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, după ce liberalul Mircea Moise a depus plângere penală pe numele său, aceasta fiind înregistrată cu numărul 97/24.10.2016.Potrivit unui comunicat de presă transmis redacției, motivul agresiunii a fost solicitarea consilierului local liberal de a i se remite raportul efectuat de Curtea de Conturi privind controlul efectuat la Primăria Peștera în anul 2013.„Suntem total împotriva oricăror acte de violență în politică, nu am folosit-o niciodată, nu am promovat-o și nu o vom accepta. Înțelegem să fim alături de colegul nostru, consilierul local liberal Mircea Moise, care nu a făcut altceva decât să încerce să afle adevărul și să demonstreze în mod legal neregulile comise de Valentin Vrabie pe perioada mandatului la Primăria Peștera. În ceea ce ne privește, în toate demersurile noastre am folosit și respectat litera legii. Din păcate, modul în care fostul primar Valentin Vrabie s-a manifestat deja îl determină pe colegul nostru Mircea Moise să se teamă în continuare pentru siguranța sa și, mai mult, a familiei sale. Una dintre valorile definitorii pentru Partidul Național Liberal este egalitatea în fața legii, iar noi, la Organizația PNL Peștera rămânem fideli acestui principiu indiferent că vorbim de apărarea celor care ar trebui să beneficieze de protecția legii sau de demascarea celor care au încălcat-o”, a transmis liderul PNL Peștera, Anca Bobe Demirel.