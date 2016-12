Primarul Valentin Vrabie: "Am încredere că am făcut ce trebuia pentru fraţii musulmani"

Geamie nouă în satul Izvoru Mare

Primarul Valentin Vrabie: "Am încredere că am făcut ce trebuia pentru frații musulmani"

Aflat la șase kilometri depărtare de comuna Peștera, satul Izvoru Mare este locuit de doar 12 musulmani, restul până la 700 fiind români. Chiar și așa, după ce a renovat două biserici din comuna Peștera, primarul Valentin Vrabie a simțit că trebuie să facăceva anume și pentru ceilalți locuitori de altă religie.Ghidat după mottoul „Cine construiește o casă pentru Allah, aceluia Allah îi va construi o casă în rai”, primarul Valentin Vrabie a pus la punct un proiect prin care a reconstruit o nouă geamie în satul Izvoru Mare chiar pe locul unde mai existase un asemenea locaș de cult, dar care ajunsese o ruină.Lăcașul de cult, care datează încă din anul 1866, a fost reconstruit din temelii, sub atenta îndrumare și implicare permanentă a imamului Arslan Ozgun, din Izvoru Mare, precum și cu sprijinul financiar al Primăriei comunei Peștera. Cu o suprafață de peste 140 de metri pătrați, acesta a redevenit un loc de rugăciune atât pentru credincioșii musulmani din comună, cât și pentru cei din zonele învecinate. Minaretul are o înălțime de 25 de metri, iar în curtea geamiei se află mormântul unui veteran de război decedat în timpul Primului Război Mondial, în anul 1916.Noua geamie a fost inaugurată, miercuri seara, de către primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie. Alături de el, la eveniment au participat consulul general al Republicii Turcia, Ali Bozcaliskan, șeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat, președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, deputatul UDTTMR, Varol Amet, membri ai UDTR, oameni de afaceri tătari și turci, oficialități locale, imami, numeroși credincioși musulmani, dar și cei doi subprefecți ai Constanței, Ersun Anefi și Levent Accoium.„Suntem ca frații, chiar dacă unii au spus la început că avem doar 12 musulmani și că nu de geamie avem acum nevoie. Eu nu am renunțat la acest proiect și iată-ne, azi, la inaugurarea lui. Am încredere că am făcut ce trebuia pentru frații musulmani. O fi bine, o fi rău, o fi mult, o fi puțin, eu asta am crezut și am simțit că trebuie să fac, am făcut-o din tot sufletul pentru toți frații mei musulmani. Din respect pentru trecut și din apreciere pentru prezent, pentru relațiile deosebite existente între comunitatea musulmană și cea ortodoxă, am simțit că trebuie să ne implicăm și să sprijinim atât tradițiile culturale, cât și valorile spirituale ale unei comunități care în scurt timp a devenit parte a societății românești. Credința este foarte importantă indiferent despre ce religie vorbim. Atât Biblia, cât și Coranul ne învață legea dragostei și a bunei înțelegeri”, a mărturisit primarul independent al comunei Peștera, Valentin Vrabie, la tăierea panglicii de inaugurare a lăcașului de cult.v v vReferindu-se la acest eveniment, imamul Arslan Ozgun a declarat: „În acest moment, simt o satisfacție deosebită, pentru că am reușit să finalizăm această lucrare. Încă de mic copil, de când veneam cu bunica la geamia veche, visam ca, într-o bună zi, să pot sluji în această comunitate. Și iată că acum, după atâția ani, cu ajutorul bunului Allah, visul meu a devenit realitate”.Și președintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, Gelil Eserghep, a rămas plăcut impresionat de gestul primarului Valentin Vrabie, despre care a spus că-l consideră un prieten al musulmanilor.„Îi mulțumesc lui Allah că strămoșii mei au ales să trăiască în Dobrogea, acest loc unde creștinii au arătat că pot fi cei mai buni prieteni ai fraților noștri musulmani. Mulțumesc domnului primar Valentin Vrabie pentru implicarea de a construi geamia musulmanilor din Izvoru Mare, primul primar creștin care a construit o geamie pentru musulmanii din România”, a declarat Gelil Eserghep.Prezent la eveniment, în semn de apreciere, la finalul inaugurării geamiei, șeful Cultului Musulman din România, muftiul Iusuf Muurat, i-a oferit primarului Valentin Vrabie o plachetă.