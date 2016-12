Primarul Valentin Vrabie a refuzat oferta pentru Primăria Medgidia

2

mi se pare corect

Ma asteptam ca d-l Vrabie sa nu-i lase pe pestereni. Mi-ar fi placut ca d-l Vrabie sa fie primar in Medgidia dar tot la fel imi place ca este un om ce discernamant si nu se baga acolo unde nu-i este locul. La Medgidia nu este loc decat pt. d-l Moinescu. D-l Vrabie stie acest lucru si nu vrea dispute.Locuiesc in medgidia si am casa in Pestera si ma consider un om fericit sa am doi primari adevarati.Ma speriasem ca Vrabie va veni la Medgidia.Cine apara si dezvolta Pestera? Asa,acum cu Moinescu si Vrabie,voi dormi linistit si ma voi simti in siguranta si la mine acasa in amandoua casele. Hai Moinescu,Hai Vrabie!