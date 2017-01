Primarul Valentin Vrabie a dat startul sărbătorilor de iarnă alături de Fuego

Deoarece a devenit deja o tradiție pentru comuna Peștera, „Moș Nicolae” a vestit și în acest an începutul sărbătorilor de iarnă în localitatea condusă de primarul Valentin Vrabie. Și pentru că a fost o zi de mare însemnătate, la ora 16.00, a fost sfințită o troiță ridicată în comuna Peștera. Lucrarea a fost realizată cu ajutorul viceprimarului Tudorel Grosu și al unui văr de-al acestuia. La fel ca și în anii precedenți, așteptat cu nerăbdare atât de copii cât și de adulți, iluminatul public festiv a avut loc, sâmbătă seara, în „comuna luminilor” așa cum îi spun cei din județul Constanța. Mii de luminițe cu imagini desprinse din povești, brazi împodobiți dar și principalele instituții publice din comună ornamentate cu globulețe, luminițe și ghirlande de flori iluminate au creat o imagine ca de basm. Și, totul în aplauzele celor prezenți care nu se mai săturau să se fotografieze cu diversele personaje create în parcul central al comunei special pentru cei care vin în acest loc. La un pas distanță, pe scena special amenajată pentru asemenea eveniment, au evoluat mai multe trupe de dans modern, spectacolul culminând cu apariția renumitului artist Fuego. Întâmpinat cu aplauze de cei prezenți, el a interpretat mai multe colinde și cântece din repertoriul personal.„Pentru că ne place să credem că este deja o frumoasă tradiție pentru comuna Peștera, Moș Nicolae vestește, și anul acesta, începutul sărbătorilor de iarnă. Și vine cu tolba plină de surprize special pregătite pentru a creiona atmosfera de basm specifică acestor sărbători. Ne bucurăm că ne sunteți alături și în acest an. Dacă în anii trecuți ne-au încântat cu prezența Ștefan Hrușcă, Aurel Moldoveanu, Grupul Etno, Crăițele sau Pr-vincialii, de data aceasta, ne-am gândit că cel mai bine este să-l invităm pe îndrăgitul artist Fuego care ne va aduce îndrăgitele colinde mai aproape de sufletele noas-tre. Este sfârșit de an, este momentul în care în sufletul fiecă-ruia ar trebui să existe bucurie, să uităm toate greutățile și cu speranța și cu sufletul deschis să pornim spre un nou an”, a spus primarul Valentin Vrabie.Pe tot parcursul serii, atmosfera în comuna Peștera a fost incendiară. Tinerii s-au distrat pe cinste în acordurile muzicii care răsuna de pe scenă, iar cei mici s-au hotărât cu greu ce jucării să-și mai cumpere de la tonetele special amenajate. În plus, atât cei mari cât și cei mici nu au plecat fără să aibă măcar o amintire din parcul iluminat ca în basme.„Suntem mândri că avem așa un pri-mar gospodar care face cinste comunei noastre. La rândul nostru, ne dorim să facem cinste localității. Așteptăm în fiecare an cu nerăbdare acest moment pentru că, niciodată, nu ni se spune ce este pregătit și așa avem parte de multe surprize”, a spus una dintre localnice. În altă ordine de idei, ca o recompensă pentru că elevii comunei Peștera au învățat pe tot parcursul anului, săptămâna viitoare, copiii vor primi și daruri din partea aleșilor locali.