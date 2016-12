Primarul Tudorel Nădrag vrea să atragă investitorii la Hârşova cu orice preţ

Primarul Tudorel Nădrag vrea să atragă investitorii la Hârșova cu orice preț

„Primul președinte al alianței PSD-PDL din România”, așa cum îi place să se definească, Tudorel Nădrag (PD-L), primarul orașului Hârșova, are planuri mărețe pentru dezvoltarea comunității pe care o conduce. De la bun început, Nădrag a pus în evidență una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă locuitorii: lipsa locurilor de muncă. „Încă de când am preluat mandatul, principalul meu obiectiv a fost să creez cât mai multe locuri de muncă”, a explicat el. „Imediat cum am venit aici, am sprijinit un agent economic să construiască două fabrici: una de confecții metalice cu 100 de angajați și una de polistiren cu 50 angajați. Acesta este un început”, a adăugat edilul. În glumă sau mai în serios, Nădrag a povestit inițiativa lui de a organiza un concurs. „Am lansat un concurs: primului investitor care va crea 400 de locuri de muncă în oraș îi voi da casa mea”, s-a mândrit Nădrag. Cimitirul arhiplin Un alt proiect al administrației locale, ce așteaptă să fie finalizat la jumătatea anului viitor, este construirea în regie proprie a unui cimitir și a unei case mortuare. Proiectul atinge valoarea de 1.500.000 lei. Potrivit lui Nădrag, deja s-a executat împrejmuirea terenului de două hectare și urmează compartimentarea lui. El se află în apropierea vechiului cimitir, la distanță de 200 m, în zona de nord a orașului. „Actualul cimitir este arhiplin. Oamenii ajunseseră să își dezgroape morții pentru a le face loc altora. A trebuit să luăm o măsură”, a argumentat gospodarul șef. Tudorel Nădrag a mai declarat că administrația a început acum trei săptămâni „cea mai mare investiție care s-a derulat în Hârșova”. Este vorba de extinderea rețelei de canalizare din oraș cu 12 km și a rețelei de apă cu 6 km. Întreaga lucrare se ridică la 10.000.000 lei, urmând să fie realizată în 10 luni, cu finanțare 25% anul acesta și 75% anul viitor. Potrivit primarului, finanțarea provine 65% de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 15% de la bugetul de stat și 20% de la bugetul local. Un alt proiect, care se va derula în Hârșova și care va fi corelat cu cel de canalizare, va fi concretizat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea“, la care Hârșova a aderat. Primarului i-a fost promisă suma de 10 milioane de euro pentru realizarea unei stații de epurare, realizarea a două stații de pompare și a unei conducte de refulare de 3 km. Nădrag a precizat că lucrările vor fi demarate, cel mai probabil, în 2009, în luna mai. Nădrag se mai mândrește și cu realizarea utilităților la Blocul nr. 1 care cuprinde 48 locuințe sociale, o investiție de 700.000 lei. În plus, el a mărturisit că a început construcția Blocului nr. 2 cu 96 de apartamente sociale, lucrare care este acum la stadiul de fundație. „Alături de acestea, am mai solicitat prin lista de investiții pentru anul 2009 aprobarea construirii a celui de-al treilea boc de locuințe sociale cu 48 de apartamente și a încă 64 de apartamente prin ANL”, a completat democrat-liberalul. „Teoretic, la sfârșitul anului viitor, ar trebuie să fie gata circa 300 de apartamente cu care vom acoperi cererile existente”, a concluzionat el. Recent, Primăria a mai accesat un proiect de 200.000 euro pentru construirea unui număr de opt case pentru romi, proiect derulat prin fonduri europene. „Contractul l-am semnat chiar pe 30 noiembrie. În ziua alegerilor am fost la Ministerul de Finanțe și l-am semnat, și așteptăm să demarăm lucrarea în luna martie”, a mai spus el. Nădrag vrea să renoveze la primăvară Casa de Cultură. El a obținut sprijin european în valoare de 1.500.000 lei pentru a duce la îndeplinire această promisiune. „În fața alegătorului, vor sta rezultatele mele“ În privința opțiunii sale pentru un nou mandat, Tudorel Nădrag a mărturisit că hotărâtoare vor fi rezultatele sale. „În fața alegătorului, vor sta rezultatele mele din acest mandat. Dacă eu voi reuși să asfaltez străzile din Hârșova, dacă voi reuși să acopăr și treimea din Hârșova care nu are canalizare, dacă voi reuși să construiesc 300 de apartamente și dacă voi contribui la înființarea a câtorva sute de locuri de muncă, atunci aș considera că merită să candidez pentru un nou mandat. Ar fi imoral să spun acum la început de mandat că mai vreau un mandat”, s-a sfiit el. „Cei pe care i-am dat afară din ogradă vântură cu bățul pe la gard și întărâtă câinii și speră ei că poate a greșit electoratul și nu le-a dat votul. Celor care așteaptă ca Nădrag să își rupă gâtul, le transmit că mai au de așteptat vreo două-trei mandate”, s-a impus Nădrag.