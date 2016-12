Primarul Tudor Nădrag aşteaptă să fie exclus din PDL, Chiru nu vrea să-l dea afară

Primarul Tudor Nădrag așteaptă să fie exclus din PDL, Chiru nu vrea să-l dea afară

Deși a trecut o săptămână de când a anunțat că va candida la alegerile din data de 10 iunie din partea PSD, primarul localității Hârșova, Tudor Nădrag, este în continuare membru PDL.Întrebat dacă și-a dat demisia din partid, Nădrag a spus că nu a făcut și nici nu va face acest lucru deoarece nu dorește să-și piardă mandatul de primar. „Nu mi-am dat demisia și nici nu vreau să fac acest lucru deoarece mi-aș pierde mandatul de primar. Am încă proiecte în lucru, este nevoie de administrarea orașului și nu pot lăsa așa localitatea. Încă mai aștept, poate mă vor exclude ei din PDL deoarece în acest mod nu mi-aș pierde mandatul”, a declarat Tudor Nădrag pentru „Cuget Liber”. Edilul din Hârșova a mai ținut să precizeze că, pentru el prioritate au cetățenii care i-au acordat votul de încredere în urmă cu patru ani și cărora le-a făcut anumite promisiuni, și mai puțin culoarea politică pe care o poartă.La rândul lui, președintele Organizației Județene a PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, a confirmat că Tudor Nădrag nu și-a depus demisia din partid. Mai mult, el a precizat că nu va cere excluderea din PDL a primarului din Hârșova cu care speră să aibă o discuție pe această temă pentru a-și clarifica adevărata apartenență politică.„În niciun caz nu voi propune excluderea primarului Tudor Nădrag din partid. Eu încă mai sper să revină asupra deciziei sale de a candida din partea PSD. De altfel, nu mai cred nimic până în momentul în care nu voi vedea depuse efectiv candidaturile la funcția de primar. Concret, nu îl vom exclude deoarece are dreptul de a reveni asupra deciziei sale și să candideze în continuare din partea al cărui partid încă este, adică din partea PDL”, a declarat Christian Gigi Chiru pentru Cuget Liber. La începutul acestei săptămâni, primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag, a făcut public faptul că va schimba culoarea politică din portocaliu în roșu. El a afirmat în cadrul unei conferințe de presă că Partidul Social Democrat i-a fost alături încă din 2008, când inițial trebuia să candideze la funcția pe care o ocupă astăzi din partea aripei social democrate, însă din cauza unor probleme a ajuns să fie candidatul Partidului Democrat Liberal. Nădrag s-a declarat mândru să fie membru PSD și nu a dorit să facă prea multe comentarii vizavi de plecarea sa din PDL.„Nu vreau să vorbesc de rău Partidul Democrat Liberal, nu vreau să arunc cu noroi în foștii mei colegi. Pot doar atât să spun, că cei de la Consiliul Județean Constanța m-au ajutat foarte mult să realizez proiectele propuse pentru localitatea mea. Nu același lucru îl pot spune despre PDL care deși este la guvernare nu m-a ajutat cu mare lucru. Din aceste considerente plec liniștit la PSD, consider că nu am niciun fel de obligație față de PDL”, a spus primarul Tudor Nădrag.