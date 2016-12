Primarul ţine audienţele pe stradă

La țară,

Primarul ține audiențele pe stradă

Dacă în fața Primăriei Constanța se adună zilnic zeci de persoane care așteaptă să intre în audiență la primar pentru a-și spune oful, la primăriile din județ, situația este diferită. Primarii declară că sunt nevoiți să asculte solicitările oamenilor chiar dacă acestea nu sunt făcute în ziua de miercuri, prevăzută de lege. Fie că sunt opriți pe stradă, că sunt apelați la telefon sau chiar așteptați acasă de locuitorii comunei pe care o au în grijă, primarii constănțeni afirmă că au disponibilitate pentru a face audiențe și în cadrele nu tocmai oficiale. „La țară nu se fac audiențe cum face domnul Mazăre“ O situație de acest tip se poate observa și în comuna Ciobanu. Potrivit declarațiilor primarului Ioan Suciu, este imposibil să te rezumi la a face audiențe doar într-o singură zi pe săptămână deoarece oamenii cer ajutor tot timpul. Mulți dintre ei aleg să-și spună problemele la telefon, în momentul în care întâlnesc primarul pe stradă sau ori de câte ori văd ocazia de a solicita ceea ce au nevoie. „La noi, la țară, nu se fac audiențe la o anumită oră cum face domnul Mazăre. Audiențele se fac și pe stradă și la telefon. Trebuie să îi ascultăm pe oameni oricum. Vedeți și dumneavoastră, la Constanța audiențele sunt programate și tot degeaba. Ori primarul este plecat, ori nu are timp de așa ceva”, afirmă Suciu. Totuși, deși primarul comunei Ciobanu spune că de cele mai multe ori și el și viceprimarul stau și ascultă problemele oamenilor, rareori acestea sunt soluționate deoarece multe țin de solicitări bănești pentru care nu există fonduri. Puși într-o astfel de situație, oamenii ajung să renunțe la ideea de a cere ajutor pentru că știu că nu îl vor primi. „În ultima vreme nu mai sunt așa multe solicitări. Nu se mai plâng pentru că știu că se plâng degea-ba. Putem să îi ajutăm doar cu o vorbă bună. Ocazional îi mai ajutăm cu ce putem, îi mai ducem la spital la Constanța dacă au nevoie”, a mai spus el. „Fac audiențe și acasă“ Și primarul comunei Rasova, Mihalache Neamțu afirmă că este nevoit să asculte solicitările cetățenilor în orice context ar apărea acestea. El afirmă că nu există zi din săptămână în care să nu facă audiențe și că au fost cazuri în care a primit oameni chiar și acasă dacă a fost nevoie. Potrivit declarațiilor lui Neamțu, problemele locuitorilor din comuna Rasova „sunt aceleași probleme sociale din toată țara” și că el împreună cu echipa sa au încercat să le ofere ajutor în limita posibilităților. „Unde am putut, i-am mai ajutat, așa, în general, toți oamenii sunt amărâți, iar problemele sunt aceleași probleme sociale ca în toată țara. Facem audiențe 7 din 7 zile și îi ajutăm cum putem”, afirmă Mihalache Neamțu. Tot zilnic, este disponibil pentru audiențe și primarul comunei Corbu. Marian Gălbinașu afirmă că dacă ar fi să discute cu oamenii doar miercurea așa cum prevede legea, nu ar avea timp să ia în vedere toate cazurile care apar. El declară că este la dispoziția locuitorilor din comună, zilnic, între orele 8.00 și 16.00 pentru „a putea face față tuturor solicitărilor”. „Problemele oamenilor sunt multiple. Dacă ar fi să facem audiențe așa cum spune legea, nu am reuși să facem față tuturor solicitărilor. Oamenii vin pentru că știu că mă găsesc la primărie zilnic”, afirmă primarul comunei Corbu. Astfel, în comuna Corbu, cele mai multe dintre problemele cu care oamenii vin la primar sunt legate de taxele și impozitele în creștere și de prevederile Legii nr. 416, privind venitul minim garantat. De asemene, oamenii sunt îngrijorați de actualele reglementări legislative prin care alocațiile și fondurile de ajutor social vin prin poșta. Potrivit declarațiilor primarului, în ultima vreme s-a remarcat „un procent mai mare al persoanelor care solicită ajutor de la primărie, cauzat probabil de diminuarea veniturilor”.