Primarul şi consilierii din Mangalia, actori într-un circ fără precedent

Primarul și consilierii din Mangalia, actori într-un circ fără precedent

Situația conflictuală de la Mangalia între consilieri și primarul Mihai Claudiu Tusac continuă să facă valuri administrative. Aleșii locali mangalioți au avut parte, vineri, de o nouă aventură incitantă când accesul în Primărie le-a fost blocat de către agenții care asigură paza instituției în momentul în care au încercat să se întrunească într-o ședință extraordinară. Mai mult, inclusiv accesul jurnaliștilor a fost interzis în interiorul clădirii. „Nu comentez” Acest caz este cu atât mai interesant, cu cât în timp ce vineri la ora 9, unii dintre consilieri, printre care și Ion Mincă și Vasile Olan, reușiseră să treacă de „bariera” instituită la Poartă, alți șapte colegi și reprezentanți massmedia erau țintuiți la intrare, blocânduli-se accesul în sala de ședințe. După ce conservatorul Ion Mincă a coborât să discute cu angajații instituției, el și-a pierdut dreptul de a se mai întoarce în sala de ședință. „Am dreptul sau nu am dreptul să intru în Primărie?”, a întrebat el agentul de la Poartă. „Sunt consilier local și, în afară de asta, sunt și cetățean al municipiului și am dreptul să intru în această instituție publică. Nu este nici minister de interne, nici vreo unitate militară”, a adăugat el, fără a primi un răspuns concret din partea celei care s-a legitimat drept agent Moraru. „Dumnea-voastră ați venit pentru o ședință de care eu habar nu am”, a replicat ea. Prin același tratament a trecut și Vasile Olan (PC) care a încercat să revină și el în sala de ședințe. În schimb, a fost nevoit să rămână în continuare la Poartă așteptând soluționarea problemei. „Eu îmi fac datoria. Dacă mă sună și îmi spune: «este ședință la sala de ședințe», atunci da. Mie nu mi-a spus nimeni nimic. Eu nu știu nimic de nicio ședință. În momentul în care mă anunță, vă las”, a replicat, din nou, agentul.Atunci când am încercat să aflăm cine i-a spus agentului să blocheze accesul, ne-am confruntat cu un răspuns sec: „Nu comentez”. Un alt agent a oferit un alt tip de explicații. „Domnule Olan, noi acum suntem la serviciu. Cine ne-a chemat? Toți avem șefii noștri. Noi facem ceea ce ni se spune. Cine să-mi spună? Șefii mei, conducerea mea. Eu fac ceea ce mi se spune”, a mărturisit unul dintre agenții care au fost chemați la întăriri. Uite ședința, nu-i ședința Nu este corectă însă nici forma în care cei zece aleși reprezentând PC, PD-L, PNL și PRM au decis să acționeze vineri. Ei au anunțat public, în urmă cu câteva zile, că termenul ședinței extraordinare este vineri. La fața locului, am aflat că aceasta trebuia să se desfășoare de fapt sâmbătă, pe 21 februarie. Pe de altă parte, bariera aspră de care orice cetățean se lovește la intrare ar trebui să reorienteze strategiile de funcționare ale administrației locale Mangalia. Chiar și atunci când Vasile Olan a încercat să îi explice agentului Moraru că vrea să se întâlnească cu ceilalți colegi să dezbată un proiect turistic, s-a lovit de același zid autoritar, fiindu-i blocată calea. „Doamnă, eu am dreptul să intru în timpul programului, în Primărie. La mine în casă, mă opriți să intru?”, a pus problema Olan. Și, din nou, nici un răspuns cert din partea agentului. „Să mă sune de la secretariat”, s-a eschivat omul de ordine. Contactat telefonic, primarul a declarat că, în acest caz, nu este vina nimănui. El a continuat să susțină că aleșii nu s-au legitimat și comportamentul agentului a fost unul corect. „Femeia s-a speriat din cauza amenințărilor și înjurăturilor. Mi s-a părut normal ca ea să aștepte un răspuns din partea secretariatului. Ședința aceasta trebuia să aibă loc sâmbătă. Nu știa nimeni de nici o ședință pentru vineri”, a găsit răspunsuri Tusac. În plus, el i-a acuzat pe consilieri că fac scandal și vor să obstrucționeze punerea în aplicare a proiectelor sale. Tusac a mai spus că va depune plângere penală împotriva celor care „s-au dat drept consilieri” și au amenințat angajații Primăriei. Democrat-liberalul Paul Foleanu a precizat că ședința va fi reprogramată săptămâna viitoare.