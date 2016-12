Primarul Radu Mazăre s-a lăsat aşteptat la dezbaterea privind soarta Cazinoului

1

maimutoi, MAI ESTE CINEVA CARE CREDE ALTFEL???

Pai, maimutoiul asta de primar, care este, ca sa zic asa, dupa vorbele lui marean vanghelie, aseara petrecea in Mamaia, la Terasa DIMOS,cu muzica greceasca, cu fra-su, mihai, un alt exemplar si asta.....o alta gura hamesita de hranit....ASTA ASTE PRIMARUL MAZARE, CARE SFIDEAZA CETATENII MUNICIPIULUI!!! ASTA NU ARE PROGRAM DE SERVICI??? ASA SE PREZINTA EL??? CONSTANTENI, VENITI LA VOT, IN 2012, SI DATI-I MAIMUTOIULUI PRILEJUL SA STEA NUMAI IN SANDALE, ......UNDE VREA EL, SAU UNDE O SA STABILEASCA MAGISTRATII, DUPA CE VOR IESI LA IVEALA TOATE MATRAPAZLACURILE MAIMUTOIULUI!!! CAT TREBUIE SA-l MAI RABDAM PE MAIMUTOI???