Primarul Radu Mazăre a anunţat scăderea facturilor la energia termică

6

Completare la "Domnule Primar"

Foarte bine scris. As veni insa cu o completare la fraza Raspunsul e simplu. Pai interesul e ca oamenii saraci sa ramana saraci (si in numar cat mai mare) pentru ai tine dependenti/captivi de diverse pomeni: energie subventionata, pui. ulei, zahar. Acestia reprezinta. in fapt si de fapt electoratul PSD, Acestia sunt oamenii care trag societatea in jos. Oameni care daca au ajuns la o anumita varsta, cred ca le stiu pe toate. Gresit. Complet gresit. Varsta nu e o virtute. Daca nu te informezi corect si te uiti doar la " Nora pentru mama" sau la "Acces direct" se ajunge unde s-a ajuns. Si toate cu girul si acceptul BOR. Asta ca sa stiti pe ce lume traiti.

Răspuns la: Domnule Primar

Adăugat de : Pintea, 15 octombrie 2014

Ar trebui sa ne informati cati din cei care primesc subventie si-au platit impozitele catre stat . De ce cei rau platnici primesc in continuare...