Primarul oraşului Techirghiol strânge punga în favoarea proiectelor europene

Primarul orașului Techirghiol strânge punga în favoarea proiectelor europene

Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a vorbit despre realizările sale și despre proiectele pe care le va realiza în anul 2011, proiecte ce vor aduce investiții majore în zona de litoral din banii europeni. - Care sunt proiectele prioritare pentru orașul Techirghiol? - În ultima vreme, ne-am axat pe reabilitarea drumurilor și sistemului de canalizare. S-au făcut cel puțin 10 kilometri de canalizare și continuăm pe această acțiune, pentru că avem 22 de străzi de asfaltat, în afară de trei, care sunt într-un proiect european, pe care îl avem în lucru. Tragem tare pentru a începe sezonul estival cu ele terminate. - În ce stadiu se află lucrările la momentul actual? - În următoarele două săptămâni, vom termina cu canalizarea și apa, conductele au fost schimbate și urmează partea de asfaltare. - Dintre proiectele realizate anul trecut, care au fost cele mai notabile? - Proiectele de anul acesta se alătură celor executate în anii precedenți. Ca realizări recente, aș putea să menționez parcul pe care l-am finalizat la sfârșitul anului trecut și cel cu împădurirea de pe malul lacului. - Care este valoarea de investiție pentru aceste lucrări? - La parc, valoarea de investiție este de 12 miliarde lei vechi de la Fondul de Mediu, la împădurire 4 miliarde, de asemenea tot pe Fondul de Mediu. - Ce alte proiecte aveți în vedere pentru anul acesta? - Sper să ne apucăm de treabă, cât mai curând, la Casa de Cultură, împreună cu CNI-ul. Astfel, va începe reabilitarea Casei de Cultură, care are și o valoare sentimentală pentru Techirghiol, deoarece poartă numele lui Constantin Tănase și a fost realizată și cu sprijinul său. Valoarea proiectului este de 14 miliarde lei vechi, din care patru de la Consiliul Local, restul de la CNI. Mai avem o grădiniță la care am terminat proiectul tehnic și sperăm să începem pe fonduri proprii și ale Ministerului Educației, la care avem ca partener UTTMR-ul, care a promis că ne va ajuta. Mai este proiectul cu cele 22 de străzi și care va fi realizat cu un milion de euro pe Polul de Creștere, zona metropolitană. În plus, există celelalte proiecte majore de pe malul lacului, avem două proiecte de reabilitare a falezei dintre Techirghiol și Eforie, prin fonduri european de trei milioane de euro și un proiect cu cofinanțare 50%, tot pe fonduri europene, de construire a unei zone de agrement. Deci, în zona dintre Techirghiol și Eforie va fi o bază cu piscină, o zonă de terenuri de sport și un mini-parc acvatic. - Am văzut că se lucrează și la Biserica Mănăstirii Sfânta Maria. - Da, se lucrează și acolo și sper să se termine cât mai repede lucrările, pentru că Strada Climescu este o prioritate pentru noi. În fața sanatoriului, se amenajează o parcare nouă. Lucrările sunt destul de avansate. Vrem ca strada asta să fie amenajată în toate punctele sale cheie până la sfârșitul anului, de aceea și mănăstirea este inclusă în obiective. - Deci aveți foarte multă treabă anul acesta și mulți bani de investit. - Trag tare cu finalizarea lor, pentru că sunt patru proiecte europene, însemnând cele două de pe faleză, cel cu străzile și așteptăm luna aceasta definitivarea unui nou proiect tehnic pentru un nou SPA. Suntem prinși tot pe fonduri europene cu suma de cinci milioane de euro. Proiectul înseamnă bază de tratament și 40 de unități de cazare. Vom încerca să îl diversificăm pe partea medicală, dar și pe partea de relaxare. Dorim să ne adresăm nu doar pensionarilor sau celor cu probleme medicale, ci și celor care sunt în activitate, între 40 și 60 de ani și care simt nevoia de confort și relaxare. Avem discuții pentru un parteneriat public-privat, deoarece cofinanțarea europeană este 50%, iar consiliul local probabil că nu va avea cealaltă parte de 50%. În rest, aștept refinanțarea proiectului cu debarca-derul de la Ministerul Turismului, o inițiativă foarte frumoasă pe care am dori să o finalizăm tot anul acesta. - Aveți proiecte începute pentru care nu s-au mai alocat bani? - Da, am un proiect pentru case sociale la care anul acesta am primit doar cinci miliarde. Proiectul în sine este de 40 de miliarde și merge foarte greu, ar trebui mai mulți bani, dar suntem mulțumiți și de aceștia până la urmă. - Cum este bugetul comparativ cu cel de anul trecut? - Bugetul n-aș spune că este mai mic comparativ cu cel din anii trecuți. Așteptăm să încasăm a treia tranșă din vânzarea unor terenuri. Nu este un buget foarte slab, dar toți banii pe care îi avem îi păstrăm pentru cofinanțarea de proiecte, din această cauză suntem cam strânși la pungă. În privința salariilor, indemnizațiilor, burselor, suntem cu toate la zi. Nu avem nici o întârziere. - Veți mai candida și anul viitor? - Probabil că voi candida, din partea USL-ului. La noi, lucrurile sunt stabilite de dinaintea semnării protocolului. Eu am avut dintotdeauna o colaborare bună cu consilierii locali, indiferent de partid, iar sondajele cred că îmi vor fi favorabile, deoarece oamenii din oraș îmi cunosc activitatea mai bine decât oricine.