Primarul oraşului Anderlecht, în vizită la Cumpăna

Primarul orașului Anderlecht, în vizită la Cumpăna

O delegație din Regatul Belgiei, condusă de Eric Tomas, primarul orașului Anderlecht, s-a aflat ieri seara, la Cumpăna. Delegația, din care au făcut parte si deputatul Isabelle Emmery, Fabrice Cumps, consilier municipal, Sophie Cocksaw și Melania Cojocaru, au fost întâmpinați de primarul comunei Cumpana Mariana Gâju și de viceprimarul, Florin Neagu.Întâlnirea a avut loc la sediul Primăriei Cumpăna. Pe parcursul vizitei, au avut loc discuții cu primarul Mariana Gâju privind oportunitățile viitoare de colaborare și cooperare în cadrul proiectelor europene. Eric Tomas, primarul orașului Anderlecht, aflat pentru prima oară la Cumpăna, a declarat că „este o experiență foarte frumoasă și a fost plăcut impresionat de primirea ospitalieră de care a avut parte”. De asemenea, primarul Tomas a aflat din discuțiile cu ambasadorul Ștefan Tinca, despre faptul că „doamna primar este foarte activă, foarte dinamică”, iar pentru viitor are în plan la Bruxelles un proiect de înfrățire atât cu orașe mari, cât și cu localități mai mici”. La randul sau, deputatul Isabelle Emmery a adăugat că are o impresie excelentă despre Cumpăna pentru că „am fost primiți superb și, totodată, într-un mod sensibil, iar Cumpăna este un loc în care dorim să revenim”.De asemenea, consilierul municipal Fabrice Cumps a menționat că „școlile sunt cele mai importante pentru viitor, iar școala, în general, servește copiilor să învețe, dar și să aibă experiențe de viață și ar fi o idee foarte bună ca elevii din Cumpăna și Anderlecht să aibă un schimb de experiență în viitor”.La finalul întrevederii,primarul comunitatii din Cumpana, Mariana Gâju, a subliniat: „Pentru mine, această vizită este foarte importantă pentru o viitoare înfrățire pe parte economică pentru bugetul comunei. Suntem interesați și de implicarea politică a comunelor prin Asociația Comunelor din România, dar și de cea a femeilor care și-au exprimat deja adeziunea. Să le lumineze Dumnezeu mintea și să îndemne investitorii să vină în Cumpăna”. Amintim ca primarul Eric Tomas este de 29 de ani deputat, din care 11 ani a fost ministru și cinci ani președintele Parlamentului Belgian. Orașul Anderlecht are un număr de 117.000 de locuitori, din care 3.000 sunt români.