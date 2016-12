Primarul Nicolae Matei vrea să amenajeze noul spital în Tabăra de copii de la Năvodari

Proiectul s-a născut din toamna lui 2008, când deputatul liberal Gheorghe Dragomir a susținut ideea înființării unui nou spital pentru preluarea cazurilor de urgență. Acest subiect a fost dezbătut, în luna noiembrie, și de către aleșii locali din Năvodari, urmând să fie pregătit un studiu de fezabilitate pentru concretizarea proiectului. Spitalul urma să aibă 60 de paturi și două secții, urgență și maternitate, existând posibilitatea suplimentării secțiilor, în funcție de fonduri și de recomandările Autorității de Sănătate Publică. Între timp, Gheorghe Dragomir a depus un amendament la proiectul bugetului de stat pe 2009 privind acordarea unei sume ce permitea demararea studiului de prefezabilitate și apoi construcția Centrului de Sănătate. Inițiativa sa a fost, însă, respinsă. În luna februarie, el a făcut și o interpelare la ministrul Sănătății, Ion Bazac, solicitându-i aprobarea pentru demararea acestui proiect. El arătat în interpelarea sa că, încă din toamna anului 2008, Ministerul Sănătății a aprobat proiectul, iar Consiliul Local Năvodari a fost de acord cu această construcție, motivând totodată necesitatea noii unități sanitare. Bazac explică În răspunsul dat, ministrul susține că, la nivelul Direcției Generale Buget și Credite Externe, nu există nici o solicitare din partea Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța privind necesitatea și oportunitatea construirii unui Centru de Sănătate în Năvodari. Bazac arată că această inițiativă reprezintă un obiectiv nou de investiții și, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, aceste obiective se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale. Potrivit primarului Nicolae Matei, proiectul este totuși realizabil. „Și acum două luni, și acum două săptămâni, am fost la București și am discutat cu secretarii de stat din cadrul Ministerului Sănătății și am obținut sprijinul lor pentru concretizarea proiectului”, a declarat Matei. „Am promisiunea că la Năvodari se va înființa un spital ambulatoriu cu 60 de paturi. Din discuțiile purtate, am înțeles că nu există fonduri de la bugetul de stat pentru ridicarea unei noi clădiri destinate spitalului. Dar, dacă Primăria poate pune la dispoziție o clădire care ar putea fi transformată, atunci Ministerul și Casa Națională de Sănătate ne vor sprijini”, a mai spus edilul. Matei a explicat că a avut discuții și cu reprezentanții SIND România în vederea exproprierii a două clădiri ce aparțin Taberei de Copii Năvodari. „Am vorbit cu cei de la SIND România și mi-au spus că nu se vor opune acestei inițiative”, a precizat Matei. Primarul a mai afirmat că, la începutul lunii, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii care să constate necesitatea exproprierii celor două clădiri, urmând ca apoi să fie luate și celelalte demersuri pentru finalizarea proiectului. Nicolae Matei a mai declarat că Năvodariul ar putea avea acest nou spital într-un an sau într-un an și jumătate.