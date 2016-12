Primarul Nicolae Matei: „Sunt nevinovat şi mă voi bate până la capăt pentru viaţa mea şi oraşul Năvodari“

Primarul Nicolae Matei: „Sunt nevinovat și mă voi bate până la capăt pentru viața mea și orașul Năvodari“

„Înainte de ședință este de datoria mea să informez Consiliul Local dar și opinia publică despre situația în care mă aflu fără voința mea. Probabil, cam toată lumea a aflat că am fost condamnat la trei ani și jumătate de închi-soare cu executare pentru o faptă pe care nu am comis-o. Dacă nu au reușit să pună mâna pe Năvodari democratic în-cearcă s-o facă prin acțiuni polițienești”, a declarat Matei în debutul ședinței.Primarul orașului spune că prin această condamnare „cei care nu au reușit să fie votați de către populație, încearcă pe alte căi să pună mâna și pe Năvodari ca și pe alte orașe importante”.„Într-o țară în care absolut toți primarii, dar absolut toți, în special cei mai vocali, au câte 2-3 dosare penale, înseamnă că sistemul judiciar este cel puțin viciat, dacă nu e bolnav. În același timp nicăieri, în niciun oraș din România nu se deschide nicio fabrică, să mai producem și noi ceva.Uitați-vă la mine, trei ani și jumătate plus un an în care mi se spune, în mod expres, sunt patru ani jumate în care nu mai pot să fiu primar. Asta e ținta, într-o zi va fi deconspirată toată filiera în care am fost adus. De ce? Pentru că am fost votat de 14.456 de oameni, adică 71%. Hai să fim serioși. Aleșii populației, aceștia sunt hoți și corupți? Atunci poporul în sine ce este?”, a mai adăugat edilul orașului Năvodari.Nicolae Matei a ținut să mai precizeze că nu va renunța la luptă deoarece este nevinovat, iar Năvodariul nu merită să devină o groapă de gunoi.